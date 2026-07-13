La acción silenciosa del Flaco López que resultó clave para Argentina tras el gol ante Suiza

Flaco López fue amonestado ayer después del gol de Julián y no se vio en la transmisión.



Pero acá se ve en el modelo de la BBC. pic.twitter.com/bNDrrmr5zf — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 12, 2026

Durante la transmisión oficial apenas pudo apreciarse un breve tumulto en la mitad de la cancha y la posterior amonestación al futbolista argentino. Sin embargo, una toma alternativa difundida posteriormente permitió observar con claridad toda la secuencia y explicar el verdadero motivo de la sanción. La acción evitó que el seleccionado suizo encontrara espacios para atacar a una defensa que todavía estaba desorganizada tras los festejos.

En encuentros de semejante intensidad, esos pequeños detalles suelen marcar diferencias importantes, especialmente cuando un equipo intenta reaccionar de inmediato después de recibir un gol. De esa manera, López terminó siendo protagonista en dos momentos decisivos de la misma jugada. Primero, aportó la asistencia que permitió a Julián Álvarez convertir el 2-1 en el alargue. Luego, mostró inteligencia y rapidez para impedir el saque inmediato de Suiza y proteger una ventaja que todavía debía sostenerse durante varios minutos.