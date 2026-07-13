La acción silenciosa del Flaco López que resultó clave para Argentina tras el gol ante Suiza
El delantero de Palmeiras fue decisivo con la asistencia para el tanto de Julián Álvarez, pero también protagonizó una maniobra que pasó casi inadvertida durante la transmisión.
La clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026 dejó varias imágenes para el recuerdo. El gol de Julián Álvarez en el tiempo suplementario desató un festejo cargado de emoción entre los futbolistas argentinos y encaminó un triunfo que luego se completó con el tanto de Lautaro Martínez. Sin embargo, además de la asistencia que derivó en el 2-1, José Manuel López protagonizó una acción poco visible que terminó siendo tan inteligente como importante para el desarrollo del encuentro.
El delantero de Palmeiras había ingresado desde el banco para aportar frescura en los minutos finales del partido y respondió de la mejor manera. A pocos instantes de haber entrado, recibió la pelota cerca del área y asistió con precisión a Julián Álvarez, quien definió para romper la igualdad y darle una ventaja fundamental al conjunto dirigido por Lionel Scaloni.
El gol provocó una celebración masiva de todo el plantel argentino. Los jugadores corrieron a abrazar al delantero del Atlético de Madrid, conscientes de que ese tanto podía significar el pase a las semifinales de la Copa del Mundo. En medio de esa euforia, la Albiceleste demoró algunos segundos en regresar a sus posiciones y quedó momentáneamente desordenada para el reinicio del juego.
La Selección Argentina quedó descompensada tras el gol y el Flaco López se avivó
Fue entonces cuando apareció la rápida reacción del Flaco López. Mientras varios de sus compañeros todavía seguían celebrando, el atacante advirtió que Suiza buscaba reanudar el partido de inmediato para aprovechar el desorden defensivo argentino. Granit Xhaka se preparaba para ejecutar rápidamente desde el círculo central, pero López decidió intervenir.
El delantero se ubicó delante del capitán suizo e impidió que sacara con rapidez. Con esa maniobra obligó al árbitro a detener momentáneamente la acción y le concedió a la Selección argentina los segundos necesarios para volver a acomodarse sobre el campo de juego. La jugada le costó una tarjeta amarilla, aunque el objetivo estaba cumplido.
Durante la transmisión oficial apenas pudo apreciarse un breve tumulto en la mitad de la cancha y la posterior amonestación al futbolista argentino. Sin embargo, una toma alternativa difundida posteriormente permitió observar con claridad toda la secuencia y explicar el verdadero motivo de la sanción. La acción evitó que el seleccionado suizo encontrara espacios para atacar a una defensa que todavía estaba desorganizada tras los festejos.
En encuentros de semejante intensidad, esos pequeños detalles suelen marcar diferencias importantes, especialmente cuando un equipo intenta reaccionar de inmediato después de recibir un gol. De esa manera, López terminó siendo protagonista en dos momentos decisivos de la misma jugada. Primero, aportó la asistencia que permitió a Julián Álvarez convertir el 2-1 en el alargue. Luego, mostró inteligencia y rapidez para impedir el saque inmediato de Suiza y proteger una ventaja que todavía debía sostenerse durante varios minutos.
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