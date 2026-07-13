Alexis Mac Allister reveló cómo nació el baile que sorprendió a todos tras su gol frente a Suiza
El mediocampista argentino contó el origen del festejo que realizó después de abrir el marcador en los cuartos de final del Mundial 2026.
La clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026 dejó varias imágenes para el recuerdo. Además del sólido triunfo por 3-1 sobre Suiza, uno de los momentos más comentados de la jornada fue el llamativo festejo de Alexis Mac Allister después de convertir el primer gol del encuentro. El mediocampista sorprendió con un baile inspirado en TikTok que en cuestión de minutos se volvió viral y despertó la curiosidad de los hinchas.
Con el correr de las horas, el propio futbolista explicó cómo surgió la idea y reveló que todo había sido producto de una divertida apuesta interna junto a Nicolás González. Lo que parecía una celebración improvisada tenía, en realidad, una historia previa. El "Colo" contó que la iniciativa nació cuando su pareja le envió un video de TikTok que luego compartió con su compañero de la Selección durante la concentración.
A ambos les causó gracia la coreografía y decidieron que, si alguno de los dos convertía un gol durante el Mundial, debía realizar ese baile frente a todo el estadio. El volante recordó el momento con humor y explicó: "El bailcito fue un TikTok que vimos con Nico González, que me lo mandó mi mujer primero y lo vimos con Nico y dijimos 'tenemos que hacerlo'".
El baile viral de Alexis Mac Allister tras su gol ante Suiza estuvo planeado con Nico González
De esa manera, quedó sellado el pacto entre ambos futbolistas mucho antes del compromiso frente al conjunto suizo. La oportunidad llegó rápidamente. Cuando Argentina abrió el marcador en los cuartos de final, Mac Allister fue el encargado de definir la jugada y enseguida cumplió con la promesa. Apenas la pelota ingresó al arco, comenzó a ejecutar la coreografía que había preparado junto a González, provocando la sorpresa de sus compañeros, de los hinchas presentes y de millones de espectadores que seguían el encuentro alrededor del mundo.
El mediocampista, sin embargo, reconoció entre risas que la puesta en escena no salió exactamente como la habían ensayado. Con la sinceridad que lo caracteriza, admitió: "No sé si lo hice de la mejor manera, pero bueno, salió". Lejos de quedar como una simple celebración aislada, el baile volvió a aparecer una vez consumada la clasificación argentina.
Durante el tradicional saludo del plantel hacia los simpatizantes, el futbolista del Liverpool repitió los pasos mientras el resto de sus compañeros acompañaba el momento entre sonrisas y aplausos. Consultado nuevamente sobre esa segunda interpretación, explicó que hubo un responsable directo de que volviera a hacerlo. "Porque Nicolás me cebaba para que lo haga y quedó", comentó, dejando en evidencia la complicidad que existe dentro del grupo.
La anécdota terminó reforzando una imagen que la Scaloneta viene construyendo desde hace varios años: un plantel que combina competitividad y máxima concentración dentro del campo de juego con un excelente clima humano fuera de él. Las bromas, los desafíos y las situaciones distendidas forman parte del día a día del equipo conducido por Lionel Scaloni y suelen reflejarse en cada celebración.
El baile de Mac Allister no tardó en multiplicarse en las redes sociales. Videos del festejo comenzaron a circular en distintas plataformas y rápidamente miles de usuarios replicaron la coreografía. Incluso muchos fanáticos presentes en el estadio imitaron los movimientos mientras continuaban los festejos por el pase a semifinales.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario