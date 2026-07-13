Alexis Mac Allister reveló cómo nació el baile que sorprendió a todos tras su gol frente a Suiza

Alexis Mac Allister gol a Suiza

Durante el tradicional saludo del plantel hacia los simpatizantes, el futbolista del Liverpool repitió los pasos mientras el resto de sus compañeros acompañaba el momento entre sonrisas y aplausos. Consultado nuevamente sobre esa segunda interpretación, explicó que hubo un responsable directo de que volviera a hacerlo. "Porque Nicolás me cebaba para que lo haga y quedó", comentó, dejando en evidencia la complicidad que existe dentro del grupo.

La anécdota terminó reforzando una imagen que la Scaloneta viene construyendo desde hace varios años: un plantel que combina competitividad y máxima concentración dentro del campo de juego con un excelente clima humano fuera de él. Las bromas, los desafíos y las situaciones distendidas forman parte del día a día del equipo conducido por Lionel Scaloni y suelen reflejarse en cada celebración.

El baile de Mac Allister no tardó en multiplicarse en las redes sociales. Videos del festejo comenzaron a circular en distintas plataformas y rápidamente miles de usuarios replicaron la coreografía. Incluso muchos fanáticos presentes en el estadio imitaron los movimientos mientras continuaban los festejos por el pase a semifinales.