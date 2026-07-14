El video viral de Scaloni retando a los jugadores de la Selección tras el triunfo ante Suiza

Más tarde habrá una zona mixta con tres futbolistas de la Albiceleste y, posteriormente, Lionel Scaloni brindará una conferencia de prensa en el estadio donde se jugará la semifinal, en un horario que todavía no fue confirmado pero que seguramente en las próximas horas se haga de manera oficial en la previa de un duelo que promete ser uno de los más importantes en la historia de la competencia que ya entró en la recta final en búsqueda del campeón.