El video viral de Scaloni retando a los jugadores de la Selección tras el triunfo ante Suiza
Lionel Scaloni interrumpió las entrevistas de los futbolistas de la Selección argentina con un mensaje que se volvió viral antes de la semifinal del Mundial 2026 ante Inglaterra.
A horas de la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra, se viralizó un video de Lionel Scaloni tras la victoria de la Selección Argentina sobre Suiza. El entrenador apareció en la zona mixta para interrumpir las entrevistas de sus jugadores y pedirles que regresaran a descansar pensando en el próximo compromiso.
La escena ocurrió cuando ya eran las 1.20 de la madrugada y varios futbolistas continuaban atendiendo a la prensa. En ese momento, el DT pasó por detrás de las cámaras y lanzó una frase que rápidamente se viralizó en las redes sociales: "Chicos, vamos a descansar, viejo". El gesto reflejó la importancia que el cuerpo técnico le da a la recuperación de los jugadores en plena recta final del torneo, cuando cada hora de descanso puede resultar determinante.
La agenda de la Selección Argentina antes de enfrentar a Inglaterra por el Mundial 2026
Tras el viaje desde Kansas City, la delegación argentina llegó a Atlanta, donde este miércoles disputará la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra. El cronograma previsto para este martes incluye un entrenamiento desde las 12.30 (hora de Argentina) en el Atlanta United Training Ground, con los primeros 25 minutos abiertos a la prensa.
Más tarde habrá una zona mixta con tres futbolistas de la Albiceleste y, posteriormente, Lionel Scaloni brindará una conferencia de prensa en el estadio donde se jugará la semifinal, en un horario que todavía no fue confirmado pero que seguramente en las próximas horas se haga de manera oficial en la previa de un duelo que promete ser uno de los más importantes en la historia de la competencia que ya entró en la recta final en búsqueda del campeón.
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