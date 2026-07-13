La charla entre Scaloni y Paredes que reveló cómo nació un cambio decisivo frente a Suiza
La conversación expuso el análisis táctico del mediocampista y cómo esa observación derivó en el ingreso de Nicolás Otamendi para reforzar la defensa en los minutos finales.
La clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026 sigue dejando imágenes y detalles que pasaron inadvertidos durante la transmisión oficial. En las últimas horas comenzó a viralizarse un video captado por las cámaras de televisión en el que se observa una extensa conversación entre Lionel Scaloni y Leandro Paredes durante el tiempo suplementario del encuentro frente a Suiza.
Inicialmente, una lectura de labios que circuló en las redes sociales sugería que el mediocampista había solicitado el ingreso de un defensor central para fortalecer la última línea. Sin embargo, posteriormente se conoció la traducción completa del intercambio, que permitió comprender con mayor precisión el planteo táctico del volante y la respuesta del entrenador argentino.
La charla se produjo mientras el cuerpo técnico analizaba posibles modificaciones para afrontar los minutos decisivos del partido. El cinco de Boca, que se encontraba desempeñando una función distinta a la habitual debido a los movimientos del ataque suizo, aprovechó un momento del encuentro para acercarse al banco y explicar el problema que estaba observando dentro del campo.
Así fue charla entre Paredes y Scaloni en la previa del alargue en Argentina-Suiza
- Scaloni: Pero si no es marcador tuyo...
- Paredes: Por eso, porque hay un 9 ahí al lado mío, que es de ellos. ¿Se entiende lo que te digo?
- Paredes: Sale el central y yo me muevo por acá (a la derecha). El medio es mío.
- Scaloni: Sí, sí...
- Paredes: Pero al abrirme a la derecha, yo no tengo el control del juego que armemos...
- Scaloni: Pero dejalo al 9 con el central cuando tengas la pelota...
- Paredes: Porque él no se va donde yo estoy. Se va del otro lado. Cuando pasó lo del 9 acá hace rato... Ese sí es más grande, se queda entre los centrales.
- Scaloni: ¿Vos necesitás que lo saquemos más acá?
- Paredes: No, no. Que lo saque un central.
- Scaloni: Sí, sí. ¿Pero qué necesitás? ¿Otro central?
- Paredes: Y que un central se quede solo con él...
- Scaloni: Bueno, ponemos a Ota, ya está.
Pocos instantes después de esa conversación ingresó Nicolás Otamendi para reforzar la defensa argentina durante el tramo final del tiempo suplementario, una variante que permitió reorganizar la última línea y liberar nuevamente a Paredes para ocupar su posición natural en la mitad de la cancha.
La difusión del video fue ampliamente celebrada por los hinchas argentinos, quienes destacaron tanto la capacidad de lectura táctica del mediocampista como la predisposición del entrenador para escuchar a sus jugadores en un momento de máxima tensión. El intercambio también volvió a poner de manifiesto uno de los rasgos más característicos del ciclo de Lionel Scaloni: la comunicación permanente entre el cuerpo técnico y los futbolistas para resolver situaciones que se presentan durante el desarrollo de los partidos.
Con la Scaloneta ya instalada en las semifinales de la Copa del Mundo, la escena se convirtió en una muestra del nivel de compromiso colectivo que caracteriza al plantel. Más allá de las decisiones tomadas desde el banco, la participación activa de los jugadores en el análisis del juego volvió a quedar reflejada en una conversación que ayudó a construir una de las modificaciones más importantes de una clasificación muy trabajada frente a la Nati.
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