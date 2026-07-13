La charla entre Scaloni y Paredes que reveló cómo nació un cambio decisivo frente a Suiza

Pocos instantes después de esa conversación ingresó Nicolás Otamendi para reforzar la defensa argentina durante el tramo final del tiempo suplementario, una variante que permitió reorganizar la última línea y liberar nuevamente a Paredes para ocupar su posición natural en la mitad de la cancha.

La difusión del video fue ampliamente celebrada por los hinchas argentinos, quienes destacaron tanto la capacidad de lectura táctica del mediocampista como la predisposición del entrenador para escuchar a sus jugadores en un momento de máxima tensión. El intercambio también volvió a poner de manifiesto uno de los rasgos más característicos del ciclo de Lionel Scaloni: la comunicación permanente entre el cuerpo técnico y los futbolistas para resolver situaciones que se presentan durante el desarrollo de los partidos.

Con la Scaloneta ya instalada en las semifinales de la Copa del Mundo, la escena se convirtió en una muestra del nivel de compromiso colectivo que caracteriza al plantel. Más allá de las decisiones tomadas desde el banco, la participación activa de los jugadores en el análisis del juego volvió a quedar reflejada en una conversación que ayudó a construir una de las modificaciones más importantes de una clasificación muy trabajada frente a la Nati.