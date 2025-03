La inesperada respuesta de Lamine Yamal al ser comparado con Lionel Messi

yamal (1).jpg

"No miro mucho las estadísticas, juego para disfrutar, para que la gente disfrute y, obviamente, para ganar. No me fijo en si otro tiene más o menos que yo", sostuvo el atacante, quien se ha convertido en una de las grandes promesas del fútbol europeo y es frecuentemente comparado con el capitán argentino.

A sus 17 años, Yamal se convirtió en el debutante más joven en la historia del Barcelona. Además, confesó que su participación en la Eurocopa con España le permitió madurar rápidamente: "Antes era como un niño, pero desde que gané la Eurocopa todo cambió. Ya no parezco un niño, voy con más confianza. Cuando ganás un título, todos damos un paso adelante y eso se nota".

messi.jpg

También destacó su crecimiento futbolístico y su nueva mentalidad en la cancha: "Ahora tengo más confianza y me animo a hacer más cosas. Antes jugaba más simple, hacía lo que correspondía en cada momento. Ahora intento disfrutar más, inspirarme en mí mismo y hacer lo que me gusta en cada partido", explicó.

Por último, Yamal elogió la influencia del técnico alemán Hansi Flick en su desarrollo y en el rendimiento del equipo: "Te pregunta cómo estás, te enseña mucho, aprendo muchísimo con él. Eso hace que sea respetado tanto como entrenador como persona. Es exigente, pero al mismo tiempo entiende lo que necesita cada jugador en cada momento", concluyó.