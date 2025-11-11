La inesperada visita que recibió la Selección Argentina en Alicante

Según trascendió, el joven atacante de 18 años manejó tres horas desde Madrid hacia Alicante, donde se quedará hasta el jueves con sus compañeros, antes del viaje a Angola.

A qué hora es el amistoso Angola vs. Selección Argentina

A tres días del amistoso que cerrará el año de la Selección Argentina, la AFA confirmó el horario definitivo del encuentro ante Angola.

Luego de dos modificaciones en menos de 24 horas, el partido finalmente comenzará a las 13 (hora argentina), tal como estaba pautado inicialmente. En Luanda, el duelo iniciará a las 17 hora local.