La inesperada visita que recibió la Selección Argentina en Alicante
Bajo las órdenes de Lionel Scaloni, el conjunto nacional se prepara para el amistoso del viernes. Y este martes, se sumó un futbolista que no había sido convocado.
Con varias bajas, la Selección Argentina se prepara en Alicante para el único amistoso que tendrá la fecha FIFA de noviembre, y mientras el entrenador Lionel Scaloni comienza a delinear el equipo, este martes sorprendió una visita que parecía inesperada.
Los futbolistas se preparan para el amistoso ante Angola, el próximo viernes en Luanda, para el que el DT tuvo varias ausencias entre lesiones e imprevistos, como la vacuna necesaria para ingresar en ese país.
En la previa al encuentro, los convocados practican desde este lunes en Alicante, España. Hasta allí fue el capitán Lionel Messi, quien previamente regresó a Barcelona junto a Rodrigo De Paul, para imágenes inesperadas y que desataron una serie de rumores que ilusionaron a los hinchas "culés".
Pero la del astro rosarino no fue la única sorpresa de la convocatoria. Este martes, la delegación argentina recibió la visita de uno de los habituales convocados, que se quedó afuera por una lesión pero que puja por un lugar en el Mundial 2026.
Se trata de Franco Mastantuono, quien tuvo que ser desafectado ya que padece una pubalgia por la que es baja incluso en el Real Madrid. Pese a no estar convocado, estuvo acompañando a sus compañeros en Alicante, en donde se lo vio con la vestimanta del equipo nacional.
Según trascendió, el joven atacante de 18 años manejó tres horas desde Madrid hacia Alicante, donde se quedará hasta el jueves con sus compañeros, antes del viaje a Angola.
A qué hora es el amistoso Angola vs. Selección Argentina
A tres días del amistoso que cerrará el año de la Selección Argentina, la AFA confirmó el horario definitivo del encuentro ante Angola.
Luego de dos modificaciones en menos de 24 horas, el partido finalmente comenzará a las 13 (hora argentina), tal como estaba pautado inicialmente. En Luanda, el duelo iniciará a las 17 hora local.
