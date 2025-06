La inesperada y dolorosa confesión de Novak Djokovic: "Nunca fui tan querido..."

Y hablando de Grand Slam, al exnúmero 1, actualmente rankeado en la quina ubicación, se lo pudo ver por última vez brillando en Roland Garros, donde en semifinales se lo pudo ver dando pelea para caer derrotado ajustadamente ante el actual líder del ranking, el italiano Jannik Sinner, por 6-4 7-5 y 7-6(3).

No obstante, a sus 38 años el balcánico parece ver cercanamente el final de una exitosísima carrera tenística, que lo ubica entre los mejores de la historia de ese deporte. Si bien permanece entre los mejores, Novak ha comenzado a hacer sus balances.

Así lo demostró en una reciente entrevista, donde exhibió lo que nunca había demostrado: cierta tristeza, algo de desazón por no haber sido “tan querido” por el público como lo fueron y los son Roger Federer y Rafael Nadal, los otros dos integrantes -ya retirados- del “Big three”.

novak djokovic en roland garros portada.jpg Novak Djokovic en Roland Garros 2025.

"Nunca fui tan querido como Federer y Nadal porque no se suponía que debía estar allí. Era el pequeño, el tercero que llegó y dijo que iba a ser el número uno. A mucha gente no le gustó eso”, declaró el serbio sobre una situación que, según sus propias palabras le causó dolor.

Agregó: “Actué y aun así me sentí como un niño no deseado. Me pregunté por qué, me dolió. Luego pensé que los fans me aceptarían si actuaba diferente. Pero tampoco fue así".

Sobre su eterna rivalidad con el español, señaló: "Que alguien sea mi mayor rival no significa que le desee daño, lo odie ni quiera hacer nada en la cancha para derrotarlo. Luchamos por la victoria, y ganó el mejor jugador. Siempre los he respetado a él y a Federer”.

“Nunca he dicho nada malo sobre ellos y nunca lo haré. Los admiraba y todavía lo hago, pero siempre me he llevado mejor con Nadal", completó quien vislumbra su retiro pero todavía parece tener mucho que dar sobre el césped, el polvo de ladrillo y las pistas duras del tenis mundial. No por nada sigue siendo el máximo ganador de Grand Slam.