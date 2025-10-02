La inexorable Ley del Ex: los cinco jugadores de Racing y River que podrían marcar hoy
Hay futbolistas con pasado en ambos equipos que se cruzan en Rosario con la posibilidad de convertirse en los protagonistas de la noche.
El Gigante de Arroyito será escenario de un cruce cargado de historia y emociones: Racing y River chocan por los cuartos de final de la Copa Argentina. Más allá de la importancia deportiva del partido, que para muchos es una auténtica final anticipada, el encuentro está rodeado de un condimento especial: la “ley del ex”.
Nada menos que cinco jugadores tienen pasado en uno de los dos clubes y podrían enfrentarse a viejos conocidos, con la chance de ser determinantes en el marcador. Juan Fernando Quintero, Bruno Zuculini, Marcos Acuña, Santiago Sosa y Maximiliano Salas son los protagonistas de este capítulo singular.
Cada uno guarda recuerdos, momentos de gloria o de conflicto con la camiseta que alguna vez defendieron. Ahora, la posibilidad de anotar o destacar ante su antiguo club agrega tensión a un cruce ya de por sí vibrante.
Los cinco futbolistas que podrían reeditar la Ley del Ex en Copa Argentina
El caso de Salas es uno de los más polémicos. Ídolo reciente en Racing por su protagonismo en la Sudamericana y la Recopa 2024, terminó marchándose a River tras un llamado directo de Marcelo Gallardo, lo que desató acusaciones de traición entre los hinchas de la Academia.
El "Huevo" Acuña, por su parte, también carga con un historial conflictivo: después de brillar en Racing, su llegada al Millonario fue interpretada como una afrenta por buena parte del público de Avellaneda, que lo recibió con silbidos en su última visita al Cilindro.
Juanfer Quintero escribió su propio capítulo en Racing con goles decisivos en torneos internacionales y ahora, con la camiseta de River, busca revancha en un contexto especial. Zuculini y Sosa completan la lista con trayectorias atravesadas por lesiones, idas al exterior y regresos marcados por sentimientos encontrados.
Para Gallardo y para Gustavo Costas, este condimento puede ser determinante. La Copa Argentina suele regalar escenas cargadas de dramatismo. El partido, más que un simple cruce de cuartos, es una cita donde pasado y presente se entrelazan.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario