La inexorable Ley del Ex: los cinco jugadores de Racing y River que podrían marcar hoy

Los cinco futbolistas que podrían reeditar la Ley del Ex en Copa Argentina

El caso de Salas es uno de los más polémicos. Ídolo reciente en Racing por su protagonismo en la Sudamericana y la Recopa 2024, terminó marchándose a River tras un llamado directo de Marcelo Gallardo, lo que desató acusaciones de traición entre los hinchas de la Academia.

acuña-racing2.jpg Marcos Acuña quiere que Racing lo venda

El "Huevo" Acuña, por su parte, también carga con un historial conflictivo: después de brillar en Racing, su llegada al Millonario fue interpretada como una afrenta por buena parte del público de Avellaneda, que lo recibió con silbidos en su última visita al Cilindro.

River - Entrenamiento Marcelo Gallardo junto a Jorge Carrascal observan a Santiago Sosa y Julián Álvarez Prensa de River

Juanfer Quintero escribió su propio capítulo en Racing con goles decisivos en torneos internacionales y ahora, con la camiseta de River, busca revancha en un contexto especial. Zuculini y Sosa completan la lista con trayectorias atravesadas por lesiones, idas al exterior y regresos marcados por sentimientos encontrados.

Para Gallardo y para Gustavo Costas, este condimento puede ser determinante. La Copa Argentina suele regalar escenas cargadas de dramatismo. El partido, más que un simple cruce de cuartos, es una cita donde pasado y presente se entrelazan.