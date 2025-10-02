Racing vs. River por los cuartos de final de la Copa Argentina: horario, formaciones y cómo ver en vivo

La realidad parece completamente diferente por el lado de los dirigidos por Marcelo Gallardo. El conjunto del "Muñeco" atraviesa una crisis, tras la eliminación en la Copa Libertadores y las dos derrotas al hilo en el certamen local, con la última histórica de local ante Deportivo Riestra.

Maxi Salas River

Con un equipo todavía en construcción, como dijo Gallardo, River quedó algo obligado a mantenerse en competencia en los dos frentes que le quedan de acá a fin de año, además de buscar demostrar en un partido importante, uno de los déficits del 2025.

Formaciones de Racing vs. River por la Copa Argentina

Racing: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Marcos Rojo oNazareno Colombo; Facundo Mura o Gastón Martirena, Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Tomás Conechny oSantiago Solari, Adrián Martínez, Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Ignacio Fernández, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas, Facundo Colidio o Santiago Lencina. DT: Marcelo Gallardo.

Los datos de Racing vs. River

Hora: 18.00.

TV: TyC Sports.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Estadio: Gigante de Arroyito.