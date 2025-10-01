River vs. Racing por Copa Argentina: los dos juveniles convocados por Marcelo Gallardo
Bautista Dadín y Agustín de la Cuesta fueron citados por el Muñeco para el partido de cuartos de final. Ambos ya habían estado en la lista frente a Riestra.
De cara al decisivo choque contra Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina, Marcelo Gallardo volvió a convocar a Bautista Dadín y Agustín de la Cuesta. Los juveniles, que ya habían sido citados en la derrota contra Deportivo Riestra por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025, formarán parte de la lista de concentrados en Rosario.
La apuesta por los pibes se da en un año de fuerte recambio en el plantel, donde ya sumaron minutos Lautaro Rivero, Santiago Lencina e Ian Subiabre, actualmente afectado al Mundial Sub-20. Además, el andar del equipo no es el mejor ya que acumula cuatro derrotas consecutivas y por esta razón el entrenador sigue buscando variantes para mejorar a un equipo que hasta el momento parece no tener respuesta.
Los perfiles de los juveniles citados en River
Agustín de la Cuesta (19 años): debutó como titular en Primera frente a Atlético Tucumán y fue reemplazado a los 17 minutos del segundo tiempo tras una correcta actuación. Su convocatoria responde a la ausencia de Enzo Pérez, quien se lesionó en el partido ante Palmeiras.
Bautista Dadín: se estrenó como titular en la victoria frente a Godoy Cruz y luego ingresó desde el banco ante San Martín (SJ) y Atlético Tucumán. Su inclusión está ligada al desgarro de Sebastián Driussi, que continúa fuera del equipo.
Ambos futbolistas partirán como alternativas, ya que solo Lautaro Rivero tiene un lugar asegurado en el once inicial, mientras que Santiago Lencina sigue siendo una opción en el mediocampo Millonario.
La probable formación de River para enfrentar a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina
Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos "Huevo" Acuña; Kevin Castaño o Nacho Fernández, Juan Portillo, Giualiano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Miguel Ángel Borja.
