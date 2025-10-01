River vs. Racing por Copa Argentina: los dos juveniles convocados por Marcelo Gallardo

La apuesta por los pibes se da en un año de fuerte recambio en el plantel, donde ya sumaron minutos Lautaro Rivero, Santiago Lencina e Ian Subiabre, actualmente afectado al Mundial Sub-20. Además, el andar del equipo no es el mejor ya que acumula cuatro derrotas consecutivas y por esta razón el entrenador sigue buscando variantes para mejorar a un equipo que hasta el momento parece no tener respuesta.