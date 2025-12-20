Descubrí Chile en 2026: el destino que lo confunden con el Caribe y es ideal para relajarse
A 200 kilómetros de Santiago, este atrapante pueblo se encuentra en la comuna de Zapallar. Conocé todos los detalles en la nota.
Chile se presenta en Sudamérica como un destino ideal para quienes buscan descansar en vacaciones en medio de imponentes ciudades y paisajes. Desde cordilleras hasta extensas playas, el país trasandino ofrece para todos los gustos.
Entre sus rincones más atrapantes se encuentra Cachagua, un pequeño balneario en la comuna de Zapallar. Ubicado 200 kilómetros de Santiago, este sitio es famoso por su serenidad y ambiente familiar, que lo convierten en una elección cada vez más popular entre los turistas.
Qué se puede hacer en Cachagua
En este balneario, los visitantes pueden relajarse y pasear por la Playa Las Cujas, disfrutando del contacto con el mar. Además, los amantes de la naturaleza tienen la oportunidad de acercarse a los pingüinos de Humboldt en la Isla de los Pingüino mediante kayak o bote.
Sin embargo, también hay alternativos para quienes prefieren la aventura al aire libre. Una de las opciones más destacas es recorrer el Parque Nacional La Campana, con senderos que atraviesan bosques y cerros ofreciendo vistas impresionantes.
Además, los cerros del Tigre y Los Cardones cuentan con miradores naturales perfectos para deleitarse con el paisaje, combinando tranquilidad, belleza y actividades al aire libre en un solo lugar.
Dónde queda Cachagua
Este sitio está ubicado en la comuna de Zapallar, en la zona central de la costa chilena. Se encuentra a unos 183 kilómetros al noroeste de Santiago y a 64 kilómetros de Valparaíso, lo que facilita el acceso desde estas importantes ciudades del país.
Cómo llegar a Cachagua
La manera más práctica de llegar a Cachagua desde Buenos Aires es tomar un vuelo hacia Santiago de Chile y luego recorrer alrededor de 200 kilómetros por carretera hasta el balneario. Otra opción es aterrizar en Valparaíso y seguir la ruta costera hasta llegar a destino.
