Descubrí Chile en 2026: el destino que lo confunden con el Caribe y es ideal para relajarse

Dónde queda Cachagua

Este sitio está ubicado en la comuna de Zapallar, en la zona central de la costa chilena. Se encuentra a unos 183 kilómetros al noroeste de Santiago y a 64 kilómetros de Valparaíso, lo que facilita el acceso desde estas importantes ciudades del país.

Cómo llegar a Cachagua

La manera más práctica de llegar a Cachagua desde Buenos Aires es tomar un vuelo hacia Santiago de Chile y luego recorrer alrededor de 200 kilómetros por carretera hasta el balneario. Otra opción es aterrizar en Valparaíso y seguir la ruta costera hasta llegar a destino.