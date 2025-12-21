Descubrí Chile en 2026: los destinos recomendados por la IA para conocer y recorrer

San Pedro de Atacama (Región de Antofagasta)

En pleno desierto de Atacama, el más árido del planeta, San Pedro ofrece paisajes que parecen de otro mundo. El Valle de la Luna, los géiseres del Tatio y las lagunas altiplánicas conforman un escenario impactante. A esto se suma una cultura ancestral viva y una arquitectura de adobe que refuerza su identidad. Además, el cielo despejado lo convierte en un punto clave para el astroturismo, una experiencia cada vez más buscada.

Frutillar (Región de Los Lagos)

Frutillar es sinónimo de calma y postal perfecta. A orillas del Lago Llanquihue y con el Volcán Osorno de fondo, se destaca por su herencia alemana, visible en la arquitectura y la gastronomía. El pueblo es reconocido por su fuerte perfil cultural y por eventos musicales de renombre. Es una opción ideal para quienes buscan tranquilidad, paisajes y una experiencia cultural distinta en el sur de Chile.

Chiloé (Región de Los Lagos)

Chiloé es uno de los lugares más singulares de Chile. Su identidad está marcada por la mitología, las iglesias de madera declaradas Patrimonio de la Humanidad y una gastronomía tradicional muy fuerte. Bosques, humedales y costas salvajes completan un entorno natural que invita a bajar el ritmo. Las leyendas y tradiciones locales le aportan un aire místico que convierte a la isla en un destino único para quienes buscan historia viva y conexión con la naturaleza.