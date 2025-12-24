Descubrí Chile en 2026: los tres destinos para conocer en soledad y disfrutar del silencio y la tranquilidad

Además, uno de sus grandes encantos es el sendero costero que une Cachagua con Zapallar, ideal para recorrer a pie y disfrutar vistas únicas del Pacífico.

Zapallar

image

Zapallar es, sin dudas, una de las playas más pintorescas y encantadoras de Chile. Rodeada de cerros verdes, senderos costeros y casas históricas, ofrece un paisaje que combina naturaleza, elegancia y tranquilidad.

La playa principal cuenta con aguas calmas y limpias, ideales para nadar o pasar largas horas al sol sin el bullicio típico de otros balnearios. El paseo costero que conecta Zapallar con Cachagua es considerado uno de los más lindos del país y permite apreciar el mar desde miradores naturales.

Es un destino perfecto para quienes buscan descanso, caminatas y atardeceres inolvidables, en un entorno cuidado y silencioso.

Pichidangui

image

Más al norte, en la región de Coquimbo, Pichidangui aparece como una de las playas más tranquilas y familiares de Chile. Su bahía protegida ofrece aguas serenas, ideales para el baño y para deportes náuticos suaves como kayak o paddle.

La playa es extensa, con arena firme y un ambiente relajado, perfecta para desconectar del ritmo acelerado. A esto se suma una costanera agradable, buena gastronomía local y atardeceres que invitan a quedarse. Pichidangui es ideal para quienes buscan un verano sin multitudes, con paisajes abiertos, calma y contacto directo con el mar.