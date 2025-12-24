Descubrí Chile en 2026: los tres destinos para conocer en soledad y disfrutar del silencio y la tranquilidad
Chile esconde rincones costeros donde el verano se vive con calma, paisajes cuidados y un ritmo mucho más relajado
Cada verano, miles de argentinos cruzan la cordillera atraídos por la cercanía, las compras y los destinos clásicos. Sin embargo, el litoral chileno ofrece alternativas menos concurridas, con aguas limpias, arenas claras y entornos naturales privilegiados, que se convierten en una opción perfecta para quienes priorizan la tranquilidad.
Desde playas elegantes y bien cuidadas hasta balnearios familiares con espíritu relajado, estos destinos permiten disfrutar del verano de otra manera: sin apuros, sin ruido y con paisajes que invitan a quedarse. Te presentamos tres playas de Chile que valen la pena descubrir si el plan es descansar y desconectarse.
Los tres lugares de Chile para conocer en el verano
Cachagua
Ubicada en la región de Valparaíso, Cachagua es una de las playas más lindas y sofisticadas de la costa chilena. Su arena clara, entorno prolijo y ambiente sereno la convierten en un destino ideal para quienes buscan relajarse sin resignar comodidad.
Se trata de una playa amplia, perfecta para largas caminatas a la orilla del mar, con sectores aptos para el baño y un perfil familiar muy marcado. A pocos metros de la costa se encuentra la Isla Cachagua, donde es posible observar pingüinos de Humboldt desde la playa, un atractivo natural poco común.
Además, uno de sus grandes encantos es el sendero costero que une Cachagua con Zapallar, ideal para recorrer a pie y disfrutar vistas únicas del Pacífico.
Zapallar
Zapallar es, sin dudas, una de las playas más pintorescas y encantadoras de Chile. Rodeada de cerros verdes, senderos costeros y casas históricas, ofrece un paisaje que combina naturaleza, elegancia y tranquilidad.
La playa principal cuenta con aguas calmas y limpias, ideales para nadar o pasar largas horas al sol sin el bullicio típico de otros balnearios. El paseo costero que conecta Zapallar con Cachagua es considerado uno de los más lindos del país y permite apreciar el mar desde miradores naturales.
Es un destino perfecto para quienes buscan descanso, caminatas y atardeceres inolvidables, en un entorno cuidado y silencioso.
Pichidangui
Más al norte, en la región de Coquimbo, Pichidangui aparece como una de las playas más tranquilas y familiares de Chile. Su bahía protegida ofrece aguas serenas, ideales para el baño y para deportes náuticos suaves como kayak o paddle.
La playa es extensa, con arena firme y un ambiente relajado, perfecta para desconectar del ritmo acelerado. A esto se suma una costanera agradable, buena gastronomía local y atardeceres que invitan a quedarse. Pichidangui es ideal para quienes buscan un verano sin multitudes, con paisajes abiertos, calma y contacto directo con el mar.
