La insólita respuesta del Kun Agüero sobre los jugadores que se quedaron libres tras participar en su Copa Potrero

En este marco, el exfutbolista de la Selección Argentina habló por primera vez este lunes, y lo hizo en ESPN, canal que transmite los partidos del certamen que se disputa en Pilar.

"Hay muchos clubes que le echan la culpa y buscan la excusa de este torneo. ¿Sabés por qué? Porque ya terminó el ascenso, salvo algunos que están en instancias finales como Los Andes, y los equipos le rescinden el contrato para no pagarle el mes de diciembre. Buscan la excusa perfecta y nadie dice nada", señaló Agüero.

El ex Independiente y Manchester City participó de la entrevista junto a Carlos Tevez, quien un rato antes había debutado en un equipo junto a su hermanos y Gonzalo Bergessio.

"Yo no me meto, pero que no busquen la excusa que es por esto (la Copa Potrero). Esto es para divertirse y cada uno puede hacer lo que quiera...", completó el Kun.

Lo cierto es que el certamen amateur no cuenta con ningún tipo de restricción, por lo que jugadores profesionales pueden participar poniendo en riesgo su futuro. Incluso, sucedió el caso de Lautaro Torres, quien se anotó con otra identidad.

En qué consiste la Copa Potrero que organiza el Kun Agüero

La Copa Potrero, que se disputa entre el 15 y el 24 de noviembre en el Club Municipal Derqui Lionel Messi y el Estadio Municipal Carlos Barraza, ambos de la localidad bonaerense de Pilar; cuenta con 40 equipos en competencia y unos 800 jugadores.

El torneo tiene un formato de 7 contra 7, con partidos de 40 minutos divididos en dos tiempos de 20. Los equipos se dividen en ocho grupos y los tres primeros de cada zona avanzan a la siguiente fase. Los primeros se clasifican directamente a octavos, mientras que los segundos y terceros se enfrentan en los 16vos de final.