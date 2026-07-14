Las inteligencias artificiales eligieron a sus candidatos para la final del Mundial 2026

Gemini y una final entre potencias

Gemini, la inteligencia artificial desarrollada por Google, comparte buena parte de ese diagnóstico. Su evaluación pone el foco en el equilibrio colectivo, la profundidad de los planteles y la capacidad de adaptación táctica como aspectos decisivos para definir los cruces. En ese contexto, también coloca a Argentina entre las selecciones con mayores posibilidades de avanzar hasta la final.

Claude y el rendimiento colectivo

Claude, por su parte, considera que en esta instancia del campeonato el funcionamiento grupal tendrá un peso superior al talento individual. Su proyección señala que los partidos serán extremadamente parejos y que no sería extraño que alguno de ellos se resolviera en el tiempo suplementario o incluso mediante una definición por penales.

Mantiene una postura más equilibrada y plantea un escenario de "empate técnico" entre argentinos y franceses como principales aspirantes al título.

Grok y sus partidos muy parejos

Desde xAI, Grok ofrece una mirada similar respecto al equilibrio existente entre los cuatro equipos que continúan en carrera. El modelo entiende que la diferencia podría aparecer a partir de la eficacia dentro de las áreas, la respuesta física durante los minutos finales y las modificaciones tácticas que realicen los entrenadores desde el banco de suplentes.

Copilot y la experiencia que pesa

En tanto, Copilot, la inteligencia artificial impulsada por Microsoft, incorpora otro elemento a la evaluación: la experiencia acumulada por determinados futbolistas en instancias decisivas de Copas del Mundo. Según su análisis, ese recorrido internacional puede representar una ventaja psicológica importante en encuentros de tanta presión.

En esa proyección, Francia también aparece como uno de los candidatos más fuertes gracias a la calidad de su plantel y la experiencia de varios de sus futbolistas en este tipo de definiciones. De todos modos, el modelo remarca que las diferencias entre los cuatro semifinalistas son muy reducidas y que cualquier detalle puede modificar el desenlace.

Copilot proyecta una final entre Argentina y Francia, aunque también considera al seleccionado sudamericano como favorito para quedarse con el trofeo. Finalmente, Perplexity introduce la predicción más diferente al señalar a España como posible campeón, aunque igualmente ubica a Argentina entre los finalistas.