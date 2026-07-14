Las inteligencias artificiales eligieron a sus candidatos para la final del Mundial 2026
Cinco de los modelos de IA más utilizados analizaron el presente de los cuatro semifinalistas y elaboraron sus proyecciones para la definición de la Copa del Mundo.
Con el Mundial 2026 llegando a su etapa decisiva, los pronósticos ya no son patrimonio exclusivo de exfutbolistas, entrenadores, analistas o casas de apuestas. El avance de la inteligencia artificial también permitió que distintos modelos realizaran proyecciones sobre el desenlace del torneo a partir del análisis de estadísticas, antecedentes, rendimiento colectivo y múltiples variables vinculadas al presente de cada selección.
En la previa de las semifinales, diferentes plataformas de IA fueron consultadas para responder una de las grandes preguntas del momento: qué equipos disputarán la final del campeonato. Si bien todas coinciden en que resulta imposible anticipar con exactitud el resultado de un partido de fútbol, sostienen que el procesamiento de grandes volúmenes de información permite identificar los escenarios con mayor probabilidad de ocurrencia.
Más allá de las diferencias entre los modelos, existe un denominador común: ninguno presenta sus estimaciones como certezas. Todos coinciden en que el fútbol mantiene un componente imprevisible imposible de eliminar y que factores como una expulsión, una lesión, un error arbitral o una inspiración individual pueden alterar cualquier cálculo previo.
ChatGPT: Argentina y Francia, los favoritos
Entre los modelos consultados aparece ChatGPT, que ubica a la Selección Argentina como uno de los equipos con mayores posibilidades de alcanzar el partido decisivo. El análisis destaca la regularidad mostrada por el conjunto dirigido por Lionel Scaloni durante toda la competencia y considera que llega a esta instancia con argumentos suficientes para volver a pelear por el título.
Imagina una definición entre Argentina y España, inclinándose además por una consagración del conjunto albiceleste.
Gemini y una final entre potencias
Gemini, la inteligencia artificial desarrollada por Google, comparte buena parte de ese diagnóstico. Su evaluación pone el foco en el equilibrio colectivo, la profundidad de los planteles y la capacidad de adaptación táctica como aspectos decisivos para definir los cruces. En ese contexto, también coloca a Argentina entre las selecciones con mayores posibilidades de avanzar hasta la final.
Claude y el rendimiento colectivo
Claude, por su parte, considera que en esta instancia del campeonato el funcionamiento grupal tendrá un peso superior al talento individual. Su proyección señala que los partidos serán extremadamente parejos y que no sería extraño que alguno de ellos se resolviera en el tiempo suplementario o incluso mediante una definición por penales.
Mantiene una postura más equilibrada y plantea un escenario de "empate técnico" entre argentinos y franceses como principales aspirantes al título.
Grok y sus partidos muy parejos
Desde xAI, Grok ofrece una mirada similar respecto al equilibrio existente entre los cuatro equipos que continúan en carrera. El modelo entiende que la diferencia podría aparecer a partir de la eficacia dentro de las áreas, la respuesta física durante los minutos finales y las modificaciones tácticas que realicen los entrenadores desde el banco de suplentes.
Copilot y la experiencia que pesa
En tanto, Copilot, la inteligencia artificial impulsada por Microsoft, incorpora otro elemento a la evaluación: la experiencia acumulada por determinados futbolistas en instancias decisivas de Copas del Mundo. Según su análisis, ese recorrido internacional puede representar una ventaja psicológica importante en encuentros de tanta presión.
En esa proyección, Francia también aparece como uno de los candidatos más fuertes gracias a la calidad de su plantel y la experiencia de varios de sus futbolistas en este tipo de definiciones. De todos modos, el modelo remarca que las diferencias entre los cuatro semifinalistas son muy reducidas y que cualquier detalle puede modificar el desenlace.
Copilot proyecta una final entre Argentina y Francia, aunque también considera al seleccionado sudamericano como favorito para quedarse con el trofeo. Finalmente, Perplexity introduce la predicción más diferente al señalar a España como posible campeón, aunque igualmente ubica a Argentina entre los finalistas.
Te puede interesar
Dejá tu comentario