Todos eliminados: el Mundial 2026 se quedó sin anfitriones antes de los cuartos de final

En un partido cambiante y de alto nivel, Inglaterra terminó imponiéndose por 3-2 con actuaciones decisivas de Jude Bellingham y Harry Kane. Pese al esfuerzo del conjunto mexicano y al constante apoyo del público, la remontada nunca llegó y el sueño mundialista terminó en casa, dejando una enorme decepción entre los aficionados.

Pese al apoyo de Trump, Bélgica sacó a Estados Unidos

El último anfitrión en quedar eliminado fue Estados Unidos. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino recibió a Bélgica en Seattle con la esperanza de mantener viva la representación local en el torneo. Sin embargo, el conjunto europeo mostró una superioridad marcada desde el comienzo y terminó construyendo una contundente victoria por 4-1.

Los belgas dominaron el desarrollo del encuentro, impusieron condiciones tanto en la posesión como en las ocasiones de gol y prácticamente no dejaron margen para la reacción estadounidense. Con ese resultado quedó sellada la eliminación del último de los organizadores del Mundial.