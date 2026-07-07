Todos eliminados: el Mundial 2026 se quedó sin anfitriones antes de los cuartos de final
Es la primera vez que los tres países organizadores de una misma Copa del Mundo quedan afuera en la misma instancia del certamen.
La Copa del Mundo 2026 ya tiene una particularidad histórica. Por primera vez desde que un Mundial es organizado de manera conjunta por tres países, ninguno de los anfitriones logró superar los octavos de final. Canadá, México y Estados Unidos se despidieron del torneo en apenas tres jornadas consecutivas, dejando vacante la representación local antes del inicio de los cuartos de final.
Las tres selecciones llegaban con expectativas diferentes, pero compartían la ilusión de aprovechar el respaldo de sus hinchas y el conocimiento de los escenarios para extender su permanencia en la competencia. Sin embargo, ninguno consiguió superar un exigente cruce frente a rivales de jerarquía internacional y todos terminaron viendo frustrado el sueño de seguir peleando por el título.
Más allá de las diferencias entre cada uno de los partidos, las tres despedidas presentan varios puntos en común. Los tres seleccionados fueron superados por equipos ubicados entre los diez mejores del ranking FIFA y recibieron derrotas amplias que evidenciaron la diferencia de nivel frente a sus rivales. En cuestión de tres días, pasaron de soñar con avanzar a la fase decisiva del campeonato a convertirse en protagonistas de un hecho inédito en la historia de las Copas del Mundo organizadas por múltiples países.
Canadá cayó ante Marruecos y se despidió del Mundial 2026
El primero en despedirse fue Canadá. El conjunto norteamericano se enfrentó a Marruecos y nunca logró encontrar respuestas frente al sólido rendimiento del seleccionado africano. El marcador final de 3-0 reflejó con claridad lo sucedido dentro del campo de juego. Marruecos dominó las acciones durante gran parte del encuentro, controló el desarrollo y mostró una diferencia futbolística que dejó sin posibilidades al equipo canadiense.
México no pudo doblegar a Inglaterra y también dijo adiós
Veinticuatro horas después llegó el turno de México, que afrontó uno de los compromisos más esperados del campeonato. El Estadio Azteca lució repleto para recibir el duelo frente a Inglaterra, con más de 80 mil espectadores alentando al seleccionado local. El Tri llegaba fortalecido tras una fase previa en la que no había recibido goles, pero esa solidez defensiva se derrumbó frente a la potencia ofensiva inglesa.
En un partido cambiante y de alto nivel, Inglaterra terminó imponiéndose por 3-2 con actuaciones decisivas de Jude Bellingham y Harry Kane. Pese al esfuerzo del conjunto mexicano y al constante apoyo del público, la remontada nunca llegó y el sueño mundialista terminó en casa, dejando una enorme decepción entre los aficionados.
Pese al apoyo de Trump, Bélgica sacó a Estados Unidos
El último anfitrión en quedar eliminado fue Estados Unidos. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino recibió a Bélgica en Seattle con la esperanza de mantener viva la representación local en el torneo. Sin embargo, el conjunto europeo mostró una superioridad marcada desde el comienzo y terminó construyendo una contundente victoria por 4-1.
Los belgas dominaron el desarrollo del encuentro, impusieron condiciones tanto en la posesión como en las ocasiones de gol y prácticamente no dejaron margen para la reacción estadounidense. Con ese resultado quedó sellada la eliminación del último de los organizadores del Mundial.
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