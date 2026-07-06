Un exjugador de Inglaterra fue amenazado de muerte por hinchas mexicanos en pleno partido del Mundial
David Bentley compartió un video en sus redes sociales en el que se ve a un grupo de aficionados locales realizando gestos intimidatorios durante el duelo entre Inglaterra y México.
La victoria de Inglaterra sobre México por los octavos de final del Mundial 2026 dejó un preocupante episodio en las tribunas del Estadio Azteca. David Bentley, exfutbolista de la selección inglesa, denunció amenazas de muerte por parte de hinchas mexicanos y mostró el momento en sus redes sociales.
Un exjugador de Inglaterra fue amenazado de muerte por hinchas mexicanos en pleno partido del Mundial
Mientras alentaba a Inglaterra desde uno de los sectores del estadio, David Bentley protagonizó un tenso cruce con un grupo de aficionados mexicanos. En un video que publicó en sus redes sociales, se observa cómo varios hinchas realizan gestos de degollamiento mientras le gritan: "De aquí te vas muerto, cabrón".
El exmediocampista de Tottenham, Arsenal y la selección inglesa respondió con un gesto de desdén y los calificó de "idiotas". Además, acompañó la publicación con una ironía: "Tarjeta roja". Durante el intercambio, efectivos policiales permanecieron entre ambos grupos de simpatizantes para evitar que la situación pasara a mayores.
Lejos de quedarse únicamente con el episodio, Bentley decidió destacar el comportamiento de la mayoría de los aficionados mexicanos una vez finalizado el encuentro. El exfutbolista compartió un segundo video en el que se lo ve celebrando junto a hinchas ingleses y saludando a simpatizantes locales.
"Puede que haya habido un par de mexicanos demasiado emocionados con celebraciones bastante jubilosas tras la tarjeta roja. Pero este es el verdadero México. Sus aficionados y su gente son simplemente maravillosos y absolutamente increíblemente acogedores. Un placer estar aquí y pasar tiempo con todos ustedes estos últimos días", escribió.
Inglaterra avanzó y ahora enfrentará a Noruega en el Mundial 2026
Dentro del campo de juego, Inglaterra derrotó 3-2 a México en uno de los partidos más emocionantes de los octavos de final y consiguió el pase a la siguiente ronda pese a jugar gran parte del segundo tiempo con un futbolista menos. El equipo dirigido por Thomas Tuchel se medirá ahora con Noruega, que dio uno de los grandes golpes del Mundial 2026 al eliminar a Brasil en los octavos de final.
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