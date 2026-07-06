Un exjugador de Inglaterra fue amenazado de muerte por hinchas mexicanos en pleno partido del Mundial

Inglaterra avanzó y ahora enfrentará a Noruega en el Mundial 2026

Dentro del campo de juego, Inglaterra derrotó 3-2 a México en uno de los partidos más emocionantes de los octavos de final y consiguió el pase a la siguiente ronda pese a jugar gran parte del segundo tiempo con un futbolista menos. El equipo dirigido por Thomas Tuchel se medirá ahora con Noruega, que dio uno de los grandes golpes del Mundial 2026 al eliminar a Brasil en los octavos de final.