¿Cuántas asistencias tiene Messi en el Mundial 2026?
Tras su brillante actuación ante Egipto, el capitán de la Selección Argentina alcanzó un récord. Lionel Messi se consolidó como el jugador más determinante.
Lionel Messi no solo rompe sus propios registros, sino que reescribe constantemente el libro de historia del fútbol internacional. Con la asistencia brindada para el cabezazo de Cristian Romero en el duelo frente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, el rosarino alcanzó las 10 asistencias en la historia de las Copas del Mundo.
Un repaso por su colección de pases gol
La nueva marca no es fruto de la casualidad, sino el resultado de una trayectoria que atraviesa cuatro ediciones mundialistas distintas:
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Sudáfrica 2010: Su primera asistencia fue ante México.
Brasil 2014: Destacada actuación con pase gol frente a Suiza.
Rusia 2018: Sumó dos asistencias clave en el encuentro ante Francia.
Qatar 2022: Engrosó su registro con tres pases gol fundamentales ante México, Países Bajos y Croacia.
Mundial 2026: Con la habilitación a "Cuti" Romero ante Egipto, alcanzó el histórico número de 10.
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Mucho más que pases: el dueño de todos los registros
Además de su faceta como asistidor, el "10" atraviesa un presente goleador inmejorable en el certamen norteamericano:
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Líder de artilleros: Suma 8 goles en el Mundial 2026, encabezando la tabla junto a Mbappé y Haaland.
Máximo goleador histórico: Con un total de 21 tantos en Mundiales, es el jugador que más veces convirtió en la historia del torneo.
Racha implacable: Acumula nueve partidos consecutivos marcando goles, una secuencia que se extiende desde Qatar 2022.
Eliminación directa: Es el primer jugador en la historia que logra anotar en seis partidos consecutivos de eliminación directa.
Vigencia absoluta: Con 39 años, es el futbolista de mayor edad en anotar un gol y brindar una asistencia en un mismo partido mundialista.
Con estos números, Lionel Messi se posiciona no solo como el máximo goleador y máximo asistidor de los Mundiales, sino como el jugador con más partidos disputados, reafirmando que su leyenda no tiene techo.
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