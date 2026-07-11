¿Cuántas asistencias tiene Messi en el Mundial 2026?

Lionel Messi no solo rompe sus propios registros, sino que reescribe constantemente el libro de historia del fútbol internacional. Con la asistencia brindada para el cabezazo de Cristian Romero en el duelo frente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, el rosarino alcanzó las 10 asistencias en la historia de las Copas del Mundo.