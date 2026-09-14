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San Pablo vs. Boca por la Copa Sudamericana: horario, formaciones y TV

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El "Xeneize" llega a Brasil para defender la ventaja obtenida en La Bombonera y así sellar su pasaje a las semifinales del torneo. Los detalles en la nota.

San Pablo y Boca

San Pablo y Boca, cara a cara en el Morumbi. 

San Pablo recibe este martes a Boca por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, en una serie que tiene al conjunto argentino arriba por 1-0 luego de la victoria conseguida en La Bombonera. El encuentro se disputará desde las 21:30, en el Morumbi y tendrá la televisación de DSports.

Ambos equipos llegan al duelo decisivo después de haber disputado sus respectivos partidos por los torneos locales. San Pablo cayó 2-0 ante Palmeiras por la fecha 27 del Brasileirao, en un encuentro que afrontó con varios suplentes debido a la importancia de la revancha frente a Boca.

El "Xeneize", por su parte, viene de derrotar 3-1 a Central Córdoba por la novena fecha del Torneo Clausura. El equipo de Rodolfo Arruabarrena también presentó una formación alternativa pensando en el compromiso internacional: Ángel Romero marcó dos goles y Enner Valencia convirtió el restante, mientras que Martín Cuitiño descontó para el conjunto santiagueño.

Boca viene de vencer a Central Córdoba por el Clausura.

Boca viene de vencer a Central Córdoba por el Clausura.

El ganador de esta llave se enfrentará en las semifinales de la Sudamericana al vencedor del cruce entre Vasco da Gama e Independiente Santa Fe, que igualaron 0-0 en el partido de ida disputado en Colombia.

Formaciones de San Pablo vs. Boca por la Copa Sudamericana

  • San Pablo: Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Domingos Duarte y Sabino; Marcos Antonio, Danielzinho, Wendell e Iago; Artur y Gustavo Santana. DT: Dorival Júnior.
  • Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Alan Velasco y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Horario y televisación

  • Hora: 21:30.

  • Estadio: Morumbi.

  • Árbitro: Gustavo Tejera.

  • VAR: Leodán González.

  • TV: DSports.

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