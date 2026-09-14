San Pablo vs. Boca por la Copa Sudamericana: horario, formaciones y TV
El "Xeneize" llega a Brasil para defender la ventaja obtenida en La Bombonera y así sellar su pasaje a las semifinales del torneo. Los detalles en la nota.
San Pablo recibe este martes a Boca por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, en una serie que tiene al conjunto argentino arriba por 1-0 luego de la victoria conseguida en La Bombonera. El encuentro se disputará desde las 21:30, en el Morumbi y tendrá la televisación de DSports.
Ambos equipos llegan al duelo decisivo después de haber disputado sus respectivos partidos por los torneos locales. San Pablo cayó 2-0 ante Palmeiras por la fecha 27 del Brasileirao, en un encuentro que afrontó con varios suplentes debido a la importancia de la revancha frente a Boca.
El "Xeneize", por su parte, viene de derrotar 3-1 a Central Córdoba por la novena fecha del Torneo Clausura. El equipo de Rodolfo Arruabarrena también presentó una formación alternativa pensando en el compromiso internacional: Ángel Romero marcó dos goles y Enner Valencia convirtió el restante, mientras que Martín Cuitiño descontó para el conjunto santiagueño.
El ganador de esta llave se enfrentará en las semifinales de la Sudamericana al vencedor del cruce entre Vasco da Gama e Independiente Santa Fe, que igualaron 0-0 en el partido de ida disputado en Colombia.
Formaciones de San Pablo vs. Boca por la Copa Sudamericana
- San Pablo: Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Domingos Duarte y Sabino; Marcos Antonio, Danielzinho, Wendell e Iago; Artur y Gustavo Santana. DT: Dorival Júnior.
- Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Alan Velasco y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Horario y televisación
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Hora: 21:30.
Estadio: Morumbi.
Árbitro: Gustavo Tejera.
VAR: Leodán González.
TV: DSports.
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