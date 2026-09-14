Con el gol más insólito del año, Instituto venció Estudiantes (RC) por el Torneo Clausura 2026
La "Gloria" se impuso 2-1 y quedó como único líder de la Zona A. El 1-0 llegó con un tanto en el que el arquero se metió con la pelota dentro del arco.
De la mano de un lindo gol de Leonel Mosevich y de un insólito blooper del arquero Lucas Bruera, Instituto se hizo fuerte esta noche en Alta Córdoba al vencer por 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto, un resultado que le permite consolidarse como el único y solitario líder de la Zona A del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
Para la visita la caída resultó sumamente dolorosa porque la deja prácticamente obligada a ganar todo lo que resta del campeonato si pretende evitar el descenso a la Primera Nacional.
Después de un primer tiempo muy disputado, cerrado y con escasas emociones frente a los arcos, el encuentro se destrabó de la manera más inesperada en el complemento con un remate lejano de Giuliano Cerato que parecía ser controlado sin problemas por Bruera, pero el arquero del León del Imperio dudó, dio un paso en falso hacia atrás y terminó introduciendo la pelota dentro de su propio arco.
Si bien en primera instancia el árbitro Luis Lobo Medina no advirtió la jugada, la intervención del VAR alertó la situación y permitió convalidar la apertura del marcador.
Con la ventaja a favor, Instituto profundizó su dominio y a los 27 minutos estiró la diferencia gracias a una gran jugada colectiva que el defensor Mosevich se encargó de coronar con un potente remate para estampar el 2-0 transitorio.
Sin embargo, los dirigidos por Rubén Forestello reaccionaron con orgullo y apenas tres minutos más tarde descontaron tras un remate de Matías Valenti que terminó ingresando luego de que el arquero local Marcos Ledesma, en su afán por rechazar, empujara involuntariamente el balón con su brazo hacia su propia puerta.
Pese al empuje del descuento, Estudiantes careció de la profundidad necesaria para llegar a la igualdad y el marcador no se modificó hasta el pitazo final.
Con esta victoria, el conjunto conducido por Diego Flores se afianza en la cima del Grupo A con 19 unidades, en la vereda opuesta a un complicado equipo cordobés que apenas suma seis puntos, marcha decimotercero en la tabla y afronta un panorama límite para conservar la categoría.
Formaciones de Instituto vs. Estudiantes (RC) por el Torneo Clausura 2026 - Interzonal
- Instituto: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Diego Sosa; Gustavo Abregú, Matías Gallardo; Alex Luna, Matías Tissera y Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.
- Estudiantes (RC): Lucas Bruera; Gonzalo González, Matías Valenti, Sergio Ojeda, Facundo Cobos; Francisco Romero, Siro Rosané, Agustín Quiroga, Tomás González; Mauro Valiente, Yeison Moreno. DT: Rubén Forestello.
Horario y televisación
-
Hora: 21:15.
Estadio: Monumental Presidente Perón de Alta Córdoba.
Árbitro: Luis Lobo Medina.
VAR: José Carreras.
TV: TNT Sports Premium.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario