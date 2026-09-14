Con el gol más insólito del año, Instituto venció Estudiantes (RC) por el Torneo Clausura 2026

Sin embargo, los dirigidos por Rubén Forestello reaccionaron con orgullo y apenas tres minutos más tarde descontaron tras un remate de Matías Valenti que terminó ingresando luego de que el arquero local Marcos Ledesma, en su afán por rechazar, empujara involuntariamente el balón con su brazo hacia su propia puerta.

Pese al empuje del descuento, Estudiantes careció de la profundidad necesaria para llegar a la igualdad y el marcador no se modificó hasta el pitazo final.

Con esta victoria, el conjunto conducido por Diego Flores se afianza en la cima del Grupo A con 19 unidades, en la vereda opuesta a un complicado equipo cordobés que apenas suma seis puntos, marcha decimotercero en la tabla y afronta un panorama límite para conservar la categoría.

Formaciones de Instituto vs. Estudiantes (RC) por el Torneo Clausura 2026 - Interzonal

Instituto : Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Diego Sosa; Gustavo Abregú, Matías Gallardo; Alex Luna, Matías Tissera y Jhon Córdoba. DT : Diego Flores.

: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Diego Sosa; Gustavo Abregú, Matías Gallardo; Alex Luna, Matías Tissera y Jhon Córdoba. : Diego Flores. Estudiantes (RC): Lucas Bruera; Gonzalo González, Matías Valenti, Sergio Ojeda, Facundo Cobos; Francisco Romero, Siro Rosané, Agustín Quiroga, Tomás González; Mauro Valiente, Yeison Moreno. DT: Rubén Forestello.

Horario y televisación