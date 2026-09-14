Quién se va hoy lunes de Gran Hermano y cómo queda la final, según las encuestas de Fefe Bongiorno
A horas de conocer a las dos grandes finalistas del reality de Telefe, los sondeos del analista de espectáculos reflejan un escenario completamente polarizado.
Tras la reciente salida de Luana, la recta final de Gran Hermano Generación Dorada se define este lunes con una gala imperdible por la pantalla de Telefe, donde las últimas tres participantes en competencia aguardan el veredicto del público que consagrará a las dos finalistas definitivas del certamen, dejando a una de ellas en las puertas de la gloria.
Charlotte Caniggia, Yipio y Sol Abraham son las últimas tres jugadoras en competencia, una de las cuales saldría este lunes como tercera, quedándose a las puertas de la gran final.
En la previa de la transmisión, el reconocido analista de televisión Fefe Bongiorno encendió las redes sociales al compartir los resultados de las tradicionales encuestas realizadas en sus cuentas de X (ex Twitter) e Instagram bajo la consigna de elegir a la eventual ganadora del reality, un termómetro digital que anticipa un desenlace impredecible y con números cruzados según la plataforma.
La encuesta de Fefe Bongiorno sobre Gran Hermano: diferencias marcadas entre X e Instagram
El pulso de las comunidades virtuales muestra tendencias contrapuestas que mantienen en vilo a los fanáticos de las jugadoras en la previa de la gala:
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El panorama en X: En esta plataforma, la favorita absoluta del público para quedarse con el primer puesto del certamen es Sol Abraham, quien acapara el 57% de los votos. El podio se completa con Yipio, que se ubica en el segundo lugar con el 29%, relegando al último puesto a Charlotte Caniggia con apenas un 10%, lo que la posiciona como la candidata excluyente a abandonar la casa en la gala de este lunes.
El escenario en Instagram: La realidad analizada en la plataforma de Meta arroja un resultado diametralmente opuesto. Allí, la gran candidata a coronarse es Yipio, cosechando el 40% de las preferencias. En el segundo escalón aparece Charlotte Caniggia con el 31%, mientras que Sol Abraham cae al último lugar con el 27%, transformándose en la señalada por estos votantes para despedirse del juego en la noche de este lunes.
Con este mapa de fuerzas fragmentado entre plataformas, las últimas horas de especulación se consumen a la espera de que el conductor del ciclo revele la decisión final del supremo.
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