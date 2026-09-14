El panorama en X: En esta plataforma, la favorita absoluta del público para quedarse con el primer puesto del certamen es Sol Abraham, quien acapara el 57% de los votos. El podio se completa con Yipio, que se ubica en el segundo lugar con el 29%, relegando al último puesto a Charlotte Caniggia con apenas un 10%, lo que la posiciona como la candidata excluyente a abandonar la casa en la gala de este lunes.

Quién se va hoy lunes de Gran Hermano y cómo queda la final, según las encuestas de Fefe Bongiorno