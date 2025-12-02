La ironía de Insua tras la eliminación de Barracas Central: "¿Nadie me va a preguntar por el arbitraje?"

Pese al enojo, el entrenador no se olvidó de destacar la campaña de su equipo. Remarcó que Barracas volvió a competir al nivel esperado, que luchó hasta el final ante Gimnasia y que incluso tuvo chances claras antes de que el rival destrabara el resultado. Recordó también los remates en los palos y la búsqueda ofensiva que sostuvieron más allá de las circunstancias adversas. “El equipo entregó todo lo que tenía… hicimos un gran año”, sostuvo, subrayando la clasificación a la Copa Sudamericana y el hecho de haber terminado entre los ocho mejores en ambos semestres.