La ironía de Insua tras la eliminación de Barracas Central: "¿Nadie me va a preguntar por el arbitraje?"
El director técnico del Guapo dejó una frase picante al finalizar la conferencia y reavivó las discusiones sobre el primer gol del Lobo
La eliminación de Barracas Central a manos de Gimnasia en el Torneo Clausura 2025 dejó más que un resultado adverso. Tras el 2-0 en el que el Lobo se impuso con autoridad y se clasificó a semifinales, Rubén Darío Insua se retiró de la conferencia de prensa con un comentario que encendió nuevamente el debate sobre el arbitraje y las polémicas que acompañaron a su equipo durante todo el campeonato.
El entrenador, visiblemente molesto, lanzó una frase directa que volvió a colocar el foco en el primer gol del conjunto platense, acción que consideró irregular y que marcó el rumbo del partido. Insua ya arrastraba fastidio por las acusaciones de favoritismo arbitral que rondaron a Barracas en los últimos meses, pero el episodio ocurrido a los 22 minutos le agregó un matiz especial a su bronca.
En esa jugada, Marcelo Torres habilitó a Jeremías Merlo, quien llegó hasta el fondo para asistir a Manuel Panaro. Hernán Mastrángelo anuló inicialmente el gol por offside, aunque la intervención del VAR terminó validándolo. Lo que desató la furia del DT fue el trazado de líneas que mostró la tecnología y que, para muchos, resultó confuso. Por eso, cuando ya estaba cerrando la conferencia, dejó la frase que se viralizó: “¿Nadie me va a preguntar sobre el arbitraje? Son de manual…”.
La molestia no quedó allí. Al ser consultado luego por las versiones sobre supuestas ayudas a su equipo, Insua respondió con ironía y un tono más filosófico: “En cuanto a lo que se dice, es Argentina: si yo digo que mañana sale el sol y está nublado, alguna vez voy a acertar”. Con esa frase buscó relativizar las acusaciones que enfrentaron durante el Clausura, aunque dejó en claro que las consideraba injustas y cargadas de prejuicios.
Pese al enojo, el entrenador no se olvidó de destacar la campaña de su equipo. Remarcó que Barracas volvió a competir al nivel esperado, que luchó hasta el final ante Gimnasia y que incluso tuvo chances claras antes de que el rival destrabara el resultado. Recordó también los remates en los palos y la búsqueda ofensiva que sostuvieron más allá de las circunstancias adversas. “El equipo entregó todo lo que tenía… hicimos un gran año”, sostuvo, subrayando la clasificación a la Copa Sudamericana y el hecho de haber terminado entre los ocho mejores en ambos semestres.
La caída ante Gimnasia deja heridas abiertas, sobre todo por el contexto de discusión que arrastró al Guapo durante toda la temporada. Sin embargo, la postura de Insua combina bronca por lo sucedido con un reconocimiento al esfuerzo grupal. Mientras el Lobo celebraba el pasaje al clásico platense ante Estudiantes, Barracas cerraba un año tan desafiante como competitivo, marcado por rumores externos, decisiones arbitrales discutidas y un final que no terminó de borrar las dudas que acompañaron a su entrenador.
