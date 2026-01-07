Escándalo en Neuquén: un árbitro golpeó a un simpatizante y todo quedó grabado

Además, otros testimonios que circularon tras el episodio aportaron un dato relevante sobre el origen del conflicto. Según esa versión, el penal había sido ejecutado inicialmente y atajado por el arquero, pero el árbitro ordenó repetirlo. En el segundo intento llegó el gol, lo que habría incrementado el enojo y la tensión en el ambiente, derivando en los incidentes posteriores, de acuerdo a lo informado por LM Neuquén.

Hasta el momento, ni los organizadores del torneo ni la asociación de árbitros de Neuquén emitieron comunicados oficiales para repudiar lo ocurrido o informar si habrá sanciones disciplinarias. Mientras tanto, el caso sigue generando repercusiones y deja en evidencia los problemas de violencia que persisten en el fútbol amateur.