Boca y River se acercaron a la Copa Libertadores 2027: así quedó la Tabla Anual 2026
El Xeneize y el Millonario consiguieron triunfos importantes en la Fecha 9 del Torneo Clausura y recortaron distancia en la pelea por la clasificación a la Libertadores 2027.
La pelea por ingresar a las competencias internacionales de 2027 empieza a tomar temperatura en el fútbol argentino. Después de completarse la Fecha 9 del Torneo Clausura 2026, Boca y River consiguieron sumar de a tres y quedaron cada vez más cerca de los puestos que entregan una clasificación a la próxima Copa Libertadores.
Con siete jornadas todavía por disputarse en el campeonato, la Tabla Anual se convirtió en uno de los principales focos de atención. El acumulado de puntos durante la temporada determinará buena parte de los clasificados a los torneos continentales, mientras que también habrá boletos en juego a través del Torneo Clausura y la Copa Argentina.
¿Cómo quedó la pelea por la Copa Libertadores 2027?
Independiente Rivadavia continúa en lo más alto de la Tabla Anual con 48 puntos. Argentinos Juniors aparece inmediatamente detrás, con 47 unidades, mientras que Vélez ocupa el tercer lugar con 45.
Boca, en tanto, alcanzó los 44 puntos y se ubica cuarto: el Xeneize quedó a apenas un punto de Vélez y a cuatro del líder, por lo que el panorama puede modificarse rápidamente durante las próximas fechas.
River también dio un paso adelante: el Millonario llegó a los 42 puntos y aparece sexto, igualado con Gimnasia de La Plata. De esta manera, quedó a seis unidades de Independiente Rivadavia y a tres de la zona que actualmente ocupan Vélez y los equipos que pelean por los principales lugares del acumulado.
La buena noticia para ambos gigantes es que todavía restan siete partidos del Torneo Clausura, por lo que cuentan con margen suficiente para seguir escalando.
Belgrano ya tiene asegurado su lugar
Un caso particular dentro de la clasificación es el de Belgrano de Córdoba. El conjunto cordobés ya tiene garantizada su presencia en la Copa Libertadores 2027 por haber conquistado el Torneo Apertura.
Por ese motivo, aunque aparece décimo en la Tabla Anual con 39 unidades, su posición está acompañada por la marca de clasificación a la máxima competencia continental.
El Torneo Clausura también otorgará un cupo a la Libertadores, al igual que la Copa Argentina. Por eso, la tabla acumulada no es el único camino disponible para acceder al certamen internacional.
Boca y River, con mucho en juego
La situación de Boca es particularmente favorable si se observa la distancia con los equipos que lo preceden. El Xeneize está cuarto con 44 puntos y tiene a Vélez a una sola unidad. Además, el equipo de Arruabarrena atraviesa una etapa importante de la temporada porque también continúa en carrera en la Copa Sudamericana.
River, por su parte, tiene 42 puntos y comparte el sexto puesto con Gimnasia. Rosario Central, quinto, suma 43 unidades, por lo que el Millonario también está a una sola victoria de meterse en una posición superior.
La zona de clasificación a la Copa Sudamericana también se encuentra muy comprimida. Estudiantes acumula 41 puntos, Instituto tiene 40, mientras que Independiente aparece con 38. Lanús y Defensa y Justicia completan parte de la pelea con 37 y 36 unidades, respectivamente.
Clasificados a la Copa Libertadores 2027
- Belgrano, campeón del Torneo Apertura, a la fase de grupos.
- El campeón del Clausura 2026, a la fase de grupos.
- El campeón de la Copa Argentina 2026, a la fase de grupos.
- 1° de la tabla anual, a la fase de grupos.
- 2° de la tabla anual, a la fase de grupos.
- 3° de la tabla anual, a la segunda fase previa.
Clasificados a la Copa Sudamericana 2027
- El 4° de la tabla anual.
- El 5° de la tabla anual.
- El 6° de la tabla anual.
- El 7° de la tabla anual.
- El 8° de la tabla anual.
- El 9° de la tabla anual.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario