Boca y River se acercaron a la Copa Libertadores 2027: así quedó la Tabla Anual 2026

La buena noticia para ambos gigantes es que todavía restan siete partidos del Torneo Clausura, por lo que cuentan con margen suficiente para seguir escalando.

Clasificacion ofrecida por Sofascore

Belgrano ya tiene asegurado su lugar

Un caso particular dentro de la clasificación es el de Belgrano de Córdoba. El conjunto cordobés ya tiene garantizada su presencia en la Copa Libertadores 2027 por haber conquistado el Torneo Apertura.

Por ese motivo, aunque aparece décimo en la Tabla Anual con 39 unidades, su posición está acompañada por la marca de clasificación a la máxima competencia continental.

El Torneo Clausura también otorgará un cupo a la Libertadores, al igual que la Copa Argentina. Por eso, la tabla acumulada no es el único camino disponible para acceder al certamen internacional.

Belgrano campeón del Torneo Apertura 2026

Boca y River, con mucho en juego

La situación de Boca es particularmente favorable si se observa la distancia con los equipos que lo preceden. El Xeneize está cuarto con 44 puntos y tiene a Vélez a una sola unidad. Además, el equipo de Arruabarrena atraviesa una etapa importante de la temporada porque también continúa en carrera en la Copa Sudamericana.

River, por su parte, tiene 42 puntos y comparte el sexto puesto con Gimnasia. Rosario Central, quinto, suma 43 unidades, por lo que el Millonario también está a una sola victoria de meterse en una posición superior.

La zona de clasificación a la Copa Sudamericana también se encuentra muy comprimida. Estudiantes acumula 41 puntos, Instituto tiene 40, mientras que Independiente aparece con 38. Lanús y Defensa y Justicia completan parte de la pelea con 37 y 36 unidades, respectivamente.

Clasificados a la Copa Libertadores 2027

Belgrano , campeón del Torneo Apertura, a la fase de grupos.

, campeón del Torneo Apertura, a la fase de grupos. El campeón del Clausura 2026, a la fase de grupos.

El campeón de la Copa Argentina 2026, a la fase de grupos.

1° de la tabla anual, a la fase de grupos.

2° de la tabla anual, a la fase de grupos.

3° de la tabla anual, a la segunda fase previa.

Clasificados a la Copa Sudamericana 2027