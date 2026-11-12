La lesión de Ascacibar que preocupa a Boca antes de la final de la Copa Sudamericana

Rodolfo Arruabarrena quiere tener a todo el plantel disponible para los partidos decisivos. Por la importancia de la final, el entrenador podría arriesgar al Ruso aunque no llegue en plenitud física. La decisión se tomaría sobre la fecha, según cómo evolucione la lesión. El partido con Banfield será el 14 de noviembre en Mendoza, y para ese duelo Ascacibar estaría descartado.