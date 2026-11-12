La lesión de Ascacibar que preocupa a Boca antes de la final de la Copa Sudamericana
Santiago Ascacibar sufrió un esguince de rodilla grado uno, se perdería el partido con Banfield y está en duda para la final de la Sudamericana.
Boca tiene una preocupación en la recta final del año. Santiago Ascacibar sufrió un esguince de rodilla grado uno y, según se estima, se perderá la semifinal de la Copa Argentina con Banfield. Además, está en duda para la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, el 21 de noviembre en Barranquilla.
El volante tiene nueve días para recuperarse antes de la final. Su presencia va a depender de cómo responda la rodilla en los próximos días.
Rodolfo Arruabarrena quiere tener a todo el plantel disponible para los partidos decisivos. Por la importancia de la final, el entrenador podría arriesgar al Ruso aunque no llegue en plenitud física. La decisión se tomaría sobre la fecha, según cómo evolucione la lesión. El partido con Banfield será el 14 de noviembre en Mendoza, y para ese duelo Ascacibar estaría descartado.
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Los otros tocados en el plantel de Boca
Ascacibar no es el único problema físico para Arruabarrena:
- Leandro Paredes: no tiene lesión, pero se entrenó liviano.
- Lautaro Blanco: trabajó diferenciado y está en duda para Banfield.
- Rodrigo Battaglia: también entrenó aparte y está en duda para la semifinal.
El calendario de Boca: tres competencias en 12 días
El Xeneize juega tres torneos en menos de dos semanas:
- 14 de noviembre: Boca vs. Banfield, semifinal de la Copa Argentina, en Mendoza.
- 21 de noviembre: Boca vs. Atlético Mineiro, final de la Copa Sudamericana, en Barranquilla.
- 25 de noviembre: Boca vs. Independiente Rivadavia, octavos de final del Torneo Clausura.
Entre la final continental y los octavos del Clausura hay cuatro días, otro punto que el cuerpo técnico va a tener que manejar.
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