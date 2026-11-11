Los dos campeones del mundo que podrían cambiar de club: uno suena en Boca y el otro sueña con volver a casa

Rodrigo De Paul y la posibilidad de llegar a Boca

El primero en poner su nombre sobre la mesa fue el periodista Daniel Arcucci, en F90. A partir de ahí, el volante empezó a ser asociado con el Xeneize, y todo indica que en Boca harían el intento. El dato llamativo es que De Paul es un reconocido hincha de Racing, el club donde se formó. Pero hay factores que alimentan la versión: