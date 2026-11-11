Los dos campeones del mundo que podrían cambiar de club: uno suena en Boca y el otro sueña con volver a casa
Rodrigo De Paul empezó a ser vinculado con Boca y Marcos Acuña quiere volver a Ferro para retirarse; ninguno de los dos casos tiene confirmación oficial.
Dos campeones del mundo con la Selección Argentina aparecieron en el centro del mercado de pases. Rodrigo De Paul empezó a ser vinculado con Boca y Marcos Acuña podría dejar River para volver a Ferro Carril Oeste. En ninguno de los dos casos hay confirmación oficial ni negociaciones formales conocidas: son posibilidades que, por ahora, están en etapa de rumor.
Rodrigo De Paul y la posibilidad de llegar a Boca
El primero en poner su nombre sobre la mesa fue el periodista Daniel Arcucci, en F90. A partir de ahí, el volante empezó a ser asociado con el Xeneize, y todo indica que en Boca harían el intento. El dato llamativo es que De Paul es un reconocido hincha de Racing, el club donde se formó. Pero hay factores que alimentan la versión:
- Su buena relación con Juan Román Riquelme y con Leandro Paredes, compañero en la Selección y capitán de Boca.
- Las fotos de su infancia con la camiseta del Xeneize, que circularon en más de una oportunidad.
Por ahora, no hay ofertas ni conversaciones confirmadas. Sin embargo, el sueño de los hinchas ya se activó y se tratarían de un tremendo refuerzo para el próximo año que terminaría de dar el salto de calidad a un equipo que busca conseguir todos los títulos posibles.
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Marcos Acuña, entre River y el regreso a Ferro
El caso de Acuña tiene otro condimento. El Huevo, de 35 años, tiene contrato con el Millonario hasta el 31 de diciembre de 2027 y no se opone a cumplirlo hasta el momento, pero según trascendió en las últimas semanas, su deseo es retirarse en Ferro, el club donde debutó.
Para eso hay una condición: que el equipo de Caballito consiga el ascenso a Primera División a través del reducido. Si se da, el lateral izquierdo podría rescindir su vínculo con River al terminar el Torneo Clausura 2026, en el que el Millonario disputará los octavos de final ante Lanús.
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