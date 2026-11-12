Boca quiere terminar con una maldición en la Copa Argentina: el antecedente que invita a soñar

El Xeneize consiguió ese objetivo en las ediciones de 1969, 2012, 2015 y 2020. Es decir, cada vez que logró superar las semifinales, terminó levantando el trofeo.

Por eso, el encuentro ante el Taladro representa mucho más que la posibilidad de alcanzar una nueva final. El club de la Ribera buscará recuperar una fortaleza que supo caracterizarlo en el torneo y dejar atrás una serie de frustraciones que se repitieron durante los últimos años.

Después de tres eliminaciones consecutivas, el equipo tendrá la oportunidad de cambiar la historia y quedar a un paso de conquistar otro título en 2026.