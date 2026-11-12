Boca quiere terminar con una maldición en la Copa Argentina: el antecedente que invita a soñar
El equipo de Rodolfo Arruabarrena enfrentará al Banfield de Pedro Troglio este sábado en Mendoza con el objetivo de meterse en la final.
Boca tendrá ante Banfield un compromiso especial. Además de buscar la clasificación a la final de la Copa Argentina 2026, el conjunto de Rodolfo Arruabarrena intentará dejar atrás una estadística adversa: perdió las últimas tres semifinales que disputó en el certamen.
La seguidilla negativa comenzó en 2022. En aquella edición, el Xeneize se enfrentó a Patronato y, después de igualar 1-1 durante los 90 minutos, cayó 3-2 en la definición por penales. El conjunto entrerriano terminó con las ilusiones del equipo de la Ribera.
En 2023 volvió a quedarse en las puertas de la final. Esta vez, Estudiantes de La Plata fue su verdugo en un encuentro cargado de emociones que terminó 3-2 a favor del Pincha.
La última eliminación se produjo en 2024, cuando protagonizó una semifinal inolvidable frente a Vélez. Pese a marcar tres goles, perdió 4-3 en un partido electrizante y volvió a despedirse antes de la definición por el título.
El antecedente que ilusiona a Boca antes del cruce con Banfield
Sin embargo, el historial en las semis de la Copa Argentina también tiene un dato que alimenta la esperanza: en sus primeras cuatro participaciones logró avanzar en todas y terminó consagrándose campeón en cada oportunidad.
El Xeneize consiguió ese objetivo en las ediciones de 1969, 2012, 2015 y 2020. Es decir, cada vez que logró superar las semifinales, terminó levantando el trofeo.
Por eso, el encuentro ante el Taladro representa mucho más que la posibilidad de alcanzar una nueva final. El club de la Ribera buscará recuperar una fortaleza que supo caracterizarlo en el torneo y dejar atrás una serie de frustraciones que se repitieron durante los últimos años.
Después de tres eliminaciones consecutivas, el equipo tendrá la oportunidad de cambiar la historia y quedar a un paso de conquistar otro título en 2026.
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