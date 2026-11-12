Preocupación en Boca: dos titulares están en duda para la semifinal contra Banfield
Santiago Ascacíbar y Lautaro Blanco no pudieron entrenarse con normalidad y serán evaluados en la última práctica antes del partido por la Copa Argentina.
Boca recibió dos noticias que encendieron las alarmas en la previa de la semifinal de la Copa Argentina 2026 ante Banfield. Santiago Ascacíbar y Lautaro Blanco arrastran problemas físicos y todavía no tienen asegurada su presencia en el encuentro del sábado, desde las 19, en Mendoza.
El cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena seguirá de cerca la evolución de ambos futbolistas. La intención es no arriesgar a ningún jugador que no esté en plenitud física, teniendo en cuenta la importancia del compromiso y la posibilidad de avanzar a una nueva final.
Ascacíbar sufrió un esguince leve de rodilla
El mediocampista recibió una fuerte infracción durante el último partido frente a Defensa y Justicia y desde entonces arrastra molestias en una de sus rodillas. Según informó Diego Monroig en ESPN, los estudios médicos determinaron que padece un esguince leve de rodilla grado 1.
Aunque no está descartado, su participación dependerá de cómo evolucione en las próximas horas. Este jueves volvió a trabajar de manera diferenciada y tendrá una última oportunidad de demostrar que está en condiciones de jugar. Si responde favorablemente en el entrenamiento del viernes, el entrenador evaluará incluirlo entre los titulares.
Lautaro Blanco, más complicado para llegar
La situación del lateral izquierdo genera todavía más preocupación. El exjugador de Rosario Central sufrió un golpe en el empeine y también debió realizar trabajos diferenciados, por lo que su presencia ante el Taladro parece más complicada.
De acuerdo con la información de Martín Costa en ESPN, el defensor hoy estaría más afuera que adentro del equipo. Si finalmente no llega en condiciones, Malcom Braida aparece como la principal alternativa para ocupar su lugar.
Paredes está disponible: el probable 11 de Boca ante Banfield
Entre las noticias positivas para Arruabarrena aparece Leandro Paredes, quien se entrenó con normalidad y no tendría inconvenientes para disputar la semifinal.
La posible alineación del Xeneize sería: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco o Malcom Braida; Santiago Ascacíbar o Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Alan Velasco.
La última práctica será determinante para conocer si Boca recupera a sus dos titulares o debe realizar modificaciones para buscar el pase a la final.
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