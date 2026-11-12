Preocupación en Boca: dos titulares están en duda para la semifinal contra Banfield

De acuerdo con la información de Martín Costa en ESPN, el defensor hoy estaría más afuera que adentro del equipo. Si finalmente no llega en condiciones, Malcom Braida aparece como la principal alternativa para ocupar su lugar.

Paredes está disponible: el probable 11 de Boca ante Banfield

Entre las noticias positivas para Arruabarrena aparece Leandro Paredes, quien se entrenó con normalidad y no tendría inconvenientes para disputar la semifinal.

La posible alineación del Xeneize sería: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco o Malcom Braida; Santiago Ascacíbar o Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Alan Velasco.

La última práctica será determinante para conocer si Boca recupera a sus dos titulares o debe realizar modificaciones para buscar el pase a la final.