La lesión de una figura del Bayern Múnich encendió las alarmas a meses del Mundial 2026

Esa grave lesión ocurrió poco después de que el futbolista extendiera su contrato con el Bayern Munich hasta el año 2030, lo que significó una apuesta fuerte del club alemán por su talento. Desde su regreso, el cuerpo técnico decidió administrar cuidadosamente sus minutos para evitar una recaída y facilitar su recuperación completa.

En la actual temporada, bajo la conducción de Vincent Kompany, había sido titular en cinco encuentros y acumulaba 13 apariciones en total, además de haber registrado una asistencia. Su regreso progresivo era considerado una buena noticia tanto para el Bayern como para su selección.

alphonso davies

Sin embargo, la nueva molestia física encendió inmediatamente las alarmas en Canadá. La preocupación se relaciona directamente con el calendario, ya que faltan menos de tres meses para el inicio del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y el propio territorio canadiense a partir del 11 de junio.

El cuerpo técnico de la selección, encabezado por Jesse Marsch, sigue con atención la evolución del futbolista. Davies es una de las principales figuras del equipo nacional y una pieza fundamental para las aspiraciones del seleccionado en la Copa del Mundo. Canadá integrará el Grupo B del torneo junto a Suiza, Qatar y el ganador del Repechaje A, que saldrá del cruce entre Italia, Irlanda del Norte, Gales y Bosnia y Herzegovina.

En ese contexto, la recuperación de su máxima estrella se convirtió en una de las grandes preocupaciones del fútbol canadiense en la antesala del Mundial.