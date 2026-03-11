La lesión de una figura del Bayern Múnich encendió las alarmas a meses del Mundial 2026
El lateral abandonó el campo entre lágrimas durante el triunfo ante Atalanta en la Champions League. La imagen generó gran preocupación en su Selección Nacional.
Una escena cargada de preocupación recorrió el mundo del fútbol durante la última jornada de la Champions League 2025/26. Alphonso Davies, una de las grandes figuras del Bayern Múnich y de la Selección de Canadá, se retiró lesionado y visiblemente afectado en medio del contundente triunfo de su equipo por 6-1 frente a Atalanta, en el partido de ida de los octavos de final del torneo continental.
El defensor canadiense había ingresado desde el banco de suplentes en el entretiempo, cuando el conjunto dirigido por Vincent Kompany ya dominaba el marcador por 3-0. La idea del cuerpo técnico era darle minutos al jugador mientras el equipo manejaba el ritmo del encuentro con comodidad. Sin embargo, el plan se vio interrumpido inesperadamente pocos minutos después de su ingreso.
Apenas 25 minutos más tarde, Davies pidió el cambio tras sentir una molestia física que rápidamente encendió las alarmas. El futbolista se llevó la mano a la parte posterior del muslo derecho, zona donde sintió un tirón mientras retrocedía en defensa. La jugada no incluyó contacto con ningún rival, lo que aumentó la preocupación sobre la naturaleza de la lesión.
La reacción del jugador reflejó el impacto del momento. Tras detenerse en el campo de juego, Davies abandonó la cancha caminando pero sin poder contener la emoción. Se cubrió el rostro con la camiseta para ocultar las lágrimas y se dirigió directamente al vestuario, dejando una imagen que rápidamente se viralizó y generó inquietud entre los aficionados.
La situación resulta especialmente sensible debido al historial reciente de lesiones del lateral izquierdo. Davies había logrado regresar hace poco tiempo a la actividad luego de atravesar una larga recuperación. El jugador estuvo más de 220 días fuera de las canchas tras sufrir una rotura de ligamentos cruzados con la selección canadiense en marzo del año pasado.
Esa grave lesión ocurrió poco después de que el futbolista extendiera su contrato con el Bayern Munich hasta el año 2030, lo que significó una apuesta fuerte del club alemán por su talento. Desde su regreso, el cuerpo técnico decidió administrar cuidadosamente sus minutos para evitar una recaída y facilitar su recuperación completa.
En la actual temporada, bajo la conducción de Vincent Kompany, había sido titular en cinco encuentros y acumulaba 13 apariciones en total, además de haber registrado una asistencia. Su regreso progresivo era considerado una buena noticia tanto para el Bayern como para su selección.
Sin embargo, la nueva molestia física encendió inmediatamente las alarmas en Canadá. La preocupación se relaciona directamente con el calendario, ya que faltan menos de tres meses para el inicio del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y el propio territorio canadiense a partir del 11 de junio.
El cuerpo técnico de la selección, encabezado por Jesse Marsch, sigue con atención la evolución del futbolista. Davies es una de las principales figuras del equipo nacional y una pieza fundamental para las aspiraciones del seleccionado en la Copa del Mundo. Canadá integrará el Grupo B del torneo junto a Suiza, Qatar y el ganador del Repechaje A, que saldrá del cruce entre Italia, Irlanda del Norte, Gales y Bosnia y Herzegovina.
En ese contexto, la recuperación de su máxima estrella se convirtió en una de las grandes preocupaciones del fútbol canadiense en la antesala del Mundial.
