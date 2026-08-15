Kevin Castaño fue presentado en Atlético Mineiro tras su salida de River

El futbolista de 25 años arribó al conjunto brasileño bajo una modalidad que generó cierta confusión en torno a los detalles de la transferencia. Mientras desde River se había informado que el club de Belo Horizonte adquiriría el 50 por ciento de los derechos económicos del jugador por una cifra cercana a los cinco millones de dólares, Atlético Mineiro comunicó que se trata de un préstamo por un año con opción de compra.