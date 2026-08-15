Kevin Castaño fue presentado en Atlético Mineiro tras su salida de River
MEl mediocampista colombiano fue oficializado como nuevo refuerzo del conjunto brasileño luego de su conflictiva salida del Millonario.
Kevin Castaño ya tiene nuevo destino. El mediocampista colombiano fue presentado oficialmente como flamante jugador de Atlético Mineiro, luego de ponerle punto final a su ciclo en River y buscar una nueva oportunidad para relanzar su carrera.
El futbolista de 25 años arribó al conjunto brasileño bajo una modalidad que generó cierta confusión en torno a los detalles de la transferencia. Mientras desde River se había informado que el club de Belo Horizonte adquiriría el 50 por ciento de los derechos económicos del jugador por una cifra cercana a los cinco millones de dólares, Atlético Mineiro comunicó que se trata de un préstamo por un año con opción de compra.
Más allá de las particularidades contractuales, Castaño ya se puso la nueva camiseta y dejó sus primeras palabras como futbolista del equipo brasileño. “Aportaré todas mis cualidades para que el equipo pueda crecer, pueda ganar y que esperen que no me guardaré nada”.
Kevin Castaño y una nueva oportunidad tras su salida de River
El colombiano abandona River después de un período turbulento. El mediocampista había perdido terreno dentro del plantel y terminó apartado, por lo que su salida apareció como una alternativa para intentar recuperar protagonismo.
Ahora tendrá la posibilidad de hacerlo en el fútbol brasileño, donde se encontrará con un campeonato de enorme exigencia y un Atlético Mineiro que apuesta por su incorporación para fortalecer la mitad de la cancha.
Castaño había llegado al Millonario como una de las apuestas del mercado de pases, pero su estadía en Núñez no terminó de tener el desenlace esperado. Su ciclo quedó marcado por la falta de continuidad y una situación que derivó en su salida.
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