La Liga Profesional ajusta el calendario: cambios de horario en los debuts de San Lorenzo y Racing

racing central

Este arranque de temporada se da en un contexto de renovación institucional para la LPF, que recientemente presentó una nueva identidad visual y un cambio de imagen enfocado en el hincha como eje central del fútbol argentino. Bajo ese concepto, busca reforzar el vínculo emocional con el público, aunque los ajustes de último momento en la programación siguen siendo un desafío habitual.

Con el campeonato a la vuelta de la esquina, los clubes afinan detalles deportivos mientras la organización continúa acomodando el calendario. El Torneo Apertura 2026 empieza a tomar forma, incluso antes de que la pelota empiece a rodar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/2011944641143185682&partner=&hide_thread=false Por cuestiones organizativas, el partido entre @SanLorenzo y @clublanus, por la #Fecha1 del Torneo Apertura 2026, se jugará el viernes a las 19.00 (estaba programado a las 17.45). A su vez, @RacingClub - @RosarioCentral, por la #Fecha2, se disputará el miércoles 28/01 a las… pic.twitter.com/ns5uEFEX9e — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) January 15, 2026