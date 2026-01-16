La Liga Profesional ajusta el calendario: cambios de horario en los debuts de San Lorenzo y Racing
A pocos días del inicio del Torneo Apertura 2026, la organización anunció modificaciones en dos partidos importantes de las primeras fechas por cuestiones organizativas.
El Torneo Apertura 2026 todavía no comenzó, pero ya sufrió sus primeras alteraciones en la programación. La Liga Profesional de Fútbol (LPF) confirmó cambios en los horarios de dos encuentros correspondientes a las fechas iniciales del campeonato, una decisión que impacta directamente en San Lorenzo, Lanús, Racing y Rosario Central, y que vuelve a poner el foco en la planificación del calendario.
Según informó la LPF a través de sus canales oficiales, el partido entre San Lorenzo y Lanús, correspondiente a la primera fecha, modificó su horario original. El encuentro, que se disputará en el Nuevo Gasómetro, estaba previsto para las 17:45 del viernes 23 de enero, pero finalmente comenzará a las 19. La entidad explicó que la decisión responde a cuestiones organizativas, aunque no brindó mayores precisiones.
El segundo cambio anunciado afecta a Racing y Rosario Central, que se enfrentarán en Avellaneda por la segunda jornada del certamen. En este caso, no habrá modificación de día, pero sí de horario: el duelo previsto para el miércoles 28 de enero se jugará una hora más tarde de lo inicialmente estipulado, pasando de las 18 a las 19 en el Cilindro. Ajustes menores en lo formal, pero significativos para clubes, cuerpos técnicos y público.
El Torneo Apertura 2026 ya empezó con modificaciones en los horarios de la Fecha 1
Estas modificaciones llegan a menos de dos semanas del inicio oficial del torneo, lo que suele generar incomodidad en la organización de los equipos y en los hinchas que planifican su asistencia a los estadios. Aun así, desde la LPF buscaron transmitir normalidad y remarcar que se trata de cambios puntuales dentro de un calendario extenso y cargado de compromisos.
El Torneo Apertura se pondrá en marcha el jueves 22 de enero en Mar del Plata, con el cruce entre Aldosivi y Defensa y Justicia. La primera fecha también incluirá partidos de alto atractivo, como Independiente frente a Estudiantes, Boca ante Deportivo Riestra, Gimnasia contra Racing y Barracas Central frente a River, en un inicio que promete atención repartida en distintos puntos del país.
Este arranque de temporada se da en un contexto de renovación institucional para la LPF, que recientemente presentó una nueva identidad visual y un cambio de imagen enfocado en el hincha como eje central del fútbol argentino. Bajo ese concepto, busca reforzar el vínculo emocional con el público, aunque los ajustes de último momento en la programación siguen siendo un desafío habitual.
Con el campeonato a la vuelta de la esquina, los clubes afinan detalles deportivos mientras la organización continúa acomodando el calendario. El Torneo Apertura 2026 empieza a tomar forma, incluso antes de que la pelota empiece a rodar.
