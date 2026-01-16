Racing movió las fichas para blindar a Facundo Cambeses frente al interés externo
La dirigencia de la Academia decidió avanzar con una renovación contractual para asegurar la continuidad del arquero, en un contexto marcado por el mercado de pases y sus versiones.
Facundo Cambeses se transformó en una de las grandes apariciones de Racing durante el segundo semestre de 2025. Su rendimiento sostenido, decisivo en partidos clave tanto de la Copa Libertadores como del Torneo Clausura, lo consolidó como una de las figuras del equipo y rápidamente lo ubicó en el radar de otros clubes. En ese escenario, la conducción encabezada por Diego Milito tomó una determinación fuerte respecto a su futuro inmediato.
La comisión directiva resolvió iniciar gestiones formales para renovar el contrato del arquero de 28 años, con la intención de extender su vínculo por uno o dos años más. La propuesta no se limitaría a una ampliación temporal: incluiría también una mejora salarial significativa y una actualización de la cláusula de rescisión, que actualmente está fijada en 12 millones de euros. El objetivo es claro: proteger a uno de los pilares del plantel y enviar un mensaje de respaldo deportivo e institucional.
El interés que despertó Cambeses no es casual. Sus 32 partidos disputados con la camiseta de Racing, sumados a 18 vallas invictas, explican por qué su nombre comenzó a circular con fuerza en el mercado. A eso se agregó un dato que elevó aún más su perfil: su convocatoria a la Selección Argentina por parte de Lionel Scaloni, un reconocimiento que suele acelerar movimientos y sondeos desde el exterior.
En los últimos meses, los rumores lo vincularon tanto con River como con clubes europeos, en un contexto donde también hubo presiones de su entorno para revisar su situación contractual. Desde Avellaneda entienden que una renovación servirá para cortar de raíz esas versiones y reforzar la idea de continuidad, al menos en el corto y mediano plazo.
La estrategia de Racing no se limita únicamente al arquero. En paralelo, la dirigencia también planea ofrecerle una mejora contractual a Santiago Sosa, capitán y uno de los referentes futbolísticos del equipo. El mediocampista es considerado una pieza clave dentro del proyecto y la intención es seducirlo para que continúe siendo uno de los líderes del vestuario.
En cuanto al mercado, la Academia se mueve con cautela. Las incorporaciones de Matko Miljevic y Valentín Carboni le dieron variantes al plantel, mientras se analiza la posible llegada de un lateral derecho. Sin embargo, el buen rendimiento de Tobías Rubio en la pretemporada le permitió al club no acelerar las negociaciones por Martín Ortega, quien además es pretendido por Independiente.
También apareció en el radar Damián Pizarro, delantero chileno de 20 años perteneciente al Udinese. La operación, no obstante, está supeditada a la liberación de un cupo de extranjero, lo que podría derivar en la salida de Adrián “Rocky” Balboa. En cuanto a las bajas, Richard Sánchez es uno de los nombres apuntados para salir, con chances de emigrar a Olimpia.
