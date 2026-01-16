Racing movió las fichas para blindar a Facundo Cambeses frente al interés externo

cambeses

En cuanto al mercado, la Academia se mueve con cautela. Las incorporaciones de Matko Miljevic y Valentín Carboni le dieron variantes al plantel, mientras se analiza la posible llegada de un lateral derecho. Sin embargo, el buen rendimiento de Tobías Rubio en la pretemporada le permitió al club no acelerar las negociaciones por Martín Ortega, quien además es pretendido por Independiente.

También apareció en el radar Damián Pizarro, delantero chileno de 20 años perteneciente al Udinese. La operación, no obstante, está supeditada a la liberación de un cupo de extranjero, lo que podría derivar en la salida de Adrián “Rocky” Balboa. En cuanto a las bajas, Richard Sánchez es uno de los nombres apuntados para salir, con chances de emigrar a Olimpia.