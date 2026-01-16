Atento Chelsea: Enzo Fernández vuelve a escena en la órbita de los gigantes europeos

enzo fernandez chelsea

Fernández llegó al Chelsea a comienzos de 2023, apenas seis meses después de su paso por Benfica y tras consagrarse campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022. El club londinense realizó una inversión fuerte y le firmó un contrato de larga duración, vigente hasta mediados de 2032, una condición que le otorga una posición de fortaleza frente a cualquier negociación.

Por eso, más allá de los sondeos y del interés concreto de clubes como PSG y Real Madrid, cualquier posible transferencia dependerá tanto de la voluntad del jugador como de una oferta que satisfaga a Stamford Bridge. Mientras tanto, Enzo continúa enfocado en su presente en la Premier League, aunque su nombre vuelve a instalarse, una vez más, en la agenda de los gigantes del fútbol mundial.