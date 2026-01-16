Atento Chelsea: Enzo Fernández vuelve a escena en la órbita de los gigantes europeos
El PSG lo tiene en carpeta como pieza clave para su mediocampo y el Real Madrid también sigue de cerca al capitán del conjunto de Londres.
El nombre de Enzo Fernández se convirtió en una constante cada vez que se analizan los movimientos de los clubes más poderosos de Europa. Capitán, titular indiscutido y referencia futbolística del Chelsea, el mediocampista argentino atraviesa un presente que lo posiciona nuevamente en el radar de las grandes potencias del continente, en la antesala de un nuevo mercado de pases.
Según informó el medio francés L’Équipe, el Paris Saint-Germain (PSG) evalúa seriamente la posibilidad de avanzar por Enzo como parte de su plan de renovación del mediocampo para la temporada 2026/27. El club parisino, que viene de consagrarse campeón de la Champions League 2024/25 tras una histórica goleada 5-0 sobre el Inter, busca sostener su dominio internacional con incorporaciones de jerarquía comprobada.
El PSG cuenta con el respaldo económico de los capitales qataríes, una herramienta que le permite competir de igual a igual con los gigantes de la Premier League y tentar a figuras de primer nivel. A lo largo de los años, por París pasaron futbolistas como Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé y Ángel Di María, además de nombres históricos como Ronaldinho, Zlatan Ibrahimovi y David Beckham.
En ese contexto, Enzo encaja en el perfil de jugador total que combina liderazgo, despliegue y proyección. Sin embargo, el interés no es exclusivo del conjunto francés. Desde hace tiempo, el Real Madrid también sigue de cerca al mediocampista argentino.
El club español atraviesa una etapa de reconfiguración tras el final del ciclo de Carlo Ancelotti y el breve paso de Xabi Alonso, y busca soluciones para un sector clave del equipo, especialmente luego de la salida de Toni Kroos. En ese escenario, el volante argentino aparece como una alternativa natural para ordenar el juego, aportar ritmo y asumir responsabilidades en el centro del campo.
Fernández llegó al Chelsea a comienzos de 2023, apenas seis meses después de su paso por Benfica y tras consagrarse campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022. El club londinense realizó una inversión fuerte y le firmó un contrato de larga duración, vigente hasta mediados de 2032, una condición que le otorga una posición de fortaleza frente a cualquier negociación.
Por eso, más allá de los sondeos y del interés concreto de clubes como PSG y Real Madrid, cualquier posible transferencia dependerá tanto de la voluntad del jugador como de una oferta que satisfaga a Stamford Bridge. Mientras tanto, Enzo continúa enfocado en su presente en la Premier League, aunque su nombre vuelve a instalarse, una vez más, en la agenda de los gigantes del fútbol mundial.
