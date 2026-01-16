Escándalo en el ascenso: jugadores de Tucumán Central se fotografiaron con armas y alcohol

Mientras tanto, Tucumán Central deberá dejar atrás el episodio y concentrarse en lo que viene. El equipo enfrentará a Talleres de Perico en la final de la Región Norte, con una serie de ida y vuelta que definirá al campeón y otorgará el ansiado ascenso al Federal A. En la antesala de ese desafío, el club buscará que el foco vuelva a estar puesto en el fútbol y no en una celebración que terminó convirtiéndose en noticia por razones ajenas al juego.

