Escándalo en el ascenso: jugadores de Tucumán Central se fotografiaron con armas y alcohol
Una imagen difundida luego de la clasificación a la final de la Región Norte desató una fuerte polémica y obligó al club a emitir un comunicado.
Tucumán Central logró un triunfo trascendental en Salta al vencer 2-1 a Boroquímica y asegurar su lugar en la final de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur, un paso decisivo en la carrera por el ascenso al Federal A. Sin embargo, lo que debía ser una celebración deportiva quedó rápidamente opacado por una foto tomada dentro del micro del plantel, donde se observa a varios jugadores con bebidas alcohólicas y lo que aparentan ser armas de fuego.
La imagen se viralizó en cuestión de horas y generó una fuerte reacción en el ambiente del ascenso, donde la conducta de los protagonistas suele ser observada con lupa. El revuelo obligó a la dirigencia de Tucumán Central a salir públicamente a dar explicaciones para evitar que la situación escale aún más y empañe el logro conseguido dentro del campo de juego.
A través de un comunicado oficial, el club intentó llevar tranquilidad y aclarar el contexto de la fotografía. Desde la institución señalaron que se trató de un festejo privado que fue interpretado de manera errónea y remarcaron que las supuestas armas eran, en realidad, pistolas de juguete. Además, enfatizaron que no existió intención alguna de promover la violencia ni de enviar un mensaje negativo. El texto concluyó con un pedido de disculpas y un llamado a enfocarse en la final que se avecina.
Las explicaciones no se limitaron al plano institucional. Uno de los futbolistas involucrados, el arquero suplente Néstor Tonini, también brindó su versión de los hechos. En declaraciones a un medio local, aseguró que las pistolas eran de juguete y que en el momento no dimensionaron el impacto que podía tener la imagen. Según relató, el clima era de distensión, con bromas y festejos típicos tras una victoria importante, sin conciencia de la repercusión posterior.
Más allá de las aclaraciones, la polémica dejó al descubierto una problemática recurrente en el fútbol del ascenso: la exposición en redes sociales y la necesidad de cuidar la imagen pública incluso en ámbitos que los protagonistas consideran privados. En torneos donde el esfuerzo económico y deportivo es enorme, cualquier episodio extradeportivo puede desviar la atención y generar consecuencias indeseadas.
Mientras tanto, Tucumán Central deberá dejar atrás el episodio y concentrarse en lo que viene. El equipo enfrentará a Talleres de Perico en la final de la Región Norte, con una serie de ida y vuelta que definirá al campeón y otorgará el ansiado ascenso al Federal A. En la antesala de ese desafío, el club buscará que el foco vuelva a estar puesto en el fútbol y no en una celebración que terminó convirtiéndose en noticia por razones ajenas al juego.
