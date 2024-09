La llamativa frase de Paulo Dybala que revolucionó el mundo Boca

Al ser entrevistado por TyC Sports, el futbolista de la Roma expresó su emoción por el recibimiento que tuvo por parte de los hinchas argentinos: "Increíble que la gente me haya recibido así después de tanto tiempo que no podía venir a la Selección. La verdad que me puso la piel rara".

Lo que llamó la atención de los fanáticos fue que, en lugar de usar la típica expresión “piel de gallina”, Dybala optó por un sinónimo, lo que algunos atribuyeron a una posible simpatía por Boca, evitando la palabra "gallina", que se asocia con River.

Este detalle no pasó desapercibido en las redes sociales, y muchos hinchas del Xeneize comenzaron a comentar al respecto en la red social X, antes conocida como Twitter. Algunos fanáticos del club de La Ribera incluso se ilusionaron con la idea de verlo algún día vistiendo la camiseta azul y oro, generando un sinfín de especulaciones.

Además de este curioso episodio, el jugador se mostró muy emocionado por volver a jugar con la Albiceleste y destacó el valor de representar a su país. “Sé que no es mi camiseta, es la del 10, pero traté de representarla de la mejor forma posible”, comentó, agradeciendo la confianza que le depositaron.