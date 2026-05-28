Paulo Dybala, presente en el partido entre Boca y Universidad Católica: se ilusionan los hinchas

Afuera del Mundial: El cordobés de 32 años ya sabe que no disputará la próxima Copa del Mundo debido a que Lionel Scaloni no lo incluyó en la prelista de 55 futbolistas.

Situación contractual: A solo un mes de que venza su vínculo con la Roma, su destino es una incógnita. Por un lado, el club italiano busca retenerlo con un salario menor pero con el incentivo de jugar la Champions. Por el otro, crecieron los rumores de renovación tras declaraciones de su DT, Giampiero Gasperini.

El guiño a la Ribera: Dybala cambió recientemente de representación y pasó a ser asesorado por la agencia KMB de Kristian Bereit. Esta empresa es la misma que vinculó los arribos de figuras a Boca como Ander Herrera, Marcos Rojo y Sergio Romero.