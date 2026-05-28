Paulo Dybala, presente en el partido entre Boca y Universidad Católica: se ilusionan los hinchas
El futbolista de la Roma, cuyo futuro aún no está decidido, fue invitado por Leandro Paredes para presenciar el duelo trascendental ante el conjunto chileno.
Si le faltaba un condimento al trascendental partido de esta noche entre Boca y Universidad Católica de Chile por la Copa Libertadores, era la presencia de una estrella internacional en los palcos. Paulo Dybala, actual futbolista de la Roma, estará presente en La Bombonera para presenciar el duelo que comenzará a las 21:30 horas.
La Joya, que se encuentra en Argentina disfrutando de sus vacaciones familiares luego de clasificar a la Champions League con el conjunto italiano, asistirá al encuentro tras ser invitado especialmente por su gran amigo y excompañero, Leandro Paredes. El actual mediocampista y referente del Xeneize fue quien le reservó un palco y lidera el "operativo convencimiento" para tentarlo con vestir la camiseta azul y oro a partir del segundo semestre.
Paulo Dybala y un futuro repleto de incógnitas: ¿Llega a Boca?
El viaje de Dybala al país se da en un contexto particular, marcado por el final de la temporada europea y decisiones clave para su carrera:
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Afuera del Mundial: El cordobés de 32 años ya sabe que no disputará la próxima Copa del Mundo debido a que Lionel Scaloni no lo incluyó en la prelista de 55 futbolistas.
Situación contractual: A solo un mes de que venza su vínculo con la Roma, su destino es una incógnita. Por un lado, el club italiano busca retenerlo con un salario menor pero con el incentivo de jugar la Champions. Por el otro, crecieron los rumores de renovación tras declaraciones de su DT, Giampiero Gasperini.
El guiño a la Ribera: Dybala cambió recientemente de representación y pasó a ser asesorado por la agencia KMB de Kristian Bereit. Esta empresa es la misma que vinculó los arribos de figuras a Boca como Ander Herrera, Marcos Rojo y Sergio Romero.
El factor familiar: Tras haber sido papá de Gia en marzo, el deseo de criar a su hija cerca de sus afectos y de la familia de Oriana Sabatini podría pesar fuertemente para inclinar la balanza hacia un retorno al fútbol argentino.
En el club de la Ribera se manejan con absoluta cautela pero con las cartas claras. La propuesta formal ya está en manos del jugador. Sin embargo, la postura de la dirigencia es mantenerse al margen y comenzar a negociar los números finos una vez que el atacante anuncie públicamente su decisión y se desvincule formalmente de la institución de la capital italiana.
La noche de hoy puede resultar una bisagra fundamental. No solo porque el ambiente y el misticismo de una Bombonera repleta en una "noche de Copa" pueden conmover al futbolista desde afuera, sino porque el plano deportivo también juega: un Boca clasificado a los octavos de final de la Libertadores será un proyecto muchísimo más seductor para Dybala que un equipo disputando los playoffs de la Copa Sudamericana.
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