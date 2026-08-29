La llamativa reacción de Matías Almeyda cuando le preguntaron si lo llamaron desde River
El entrenador de Monterrey fue consultado por un posible contacto de la dirigencia del Millonario tras la salida de Eduardo Coudet. Su respuesta fue contundente, aunque no pronunció una sola palabra.
Matías Almeyda quedó nuevamente vinculado a River luego de la salida de Eduardo Coudet. En medio de los rumores sobre los posibles candidatos para reemplazar al Chacho, el actual entrenador de Monterrey fue abordado por la prensa y recibió una pregunta directa sobre un eventual llamado desde Núñez.
“¿Te ha contactado gente de River?”, le preguntaron al Pelado cuando se retiraba de las instalaciones de Rayados. Almeyda escuchó la consulta, pero decidió no responder y continuó su camino hacia su vehículo.
Según se observa en las imágenes que circularon, el exjugador del Millonario hizo un gesto con la mano y se marchó sin confirmar ni desmentir que haya existido algún contacto con la dirigencia de River.
La situación se produjo luego de que el nombre de Almeyda apareciera entre los entrenadores que podrían ser considerados por River tras la salida de Coudet. Sin embargo, en principio, el técnico de Monterrey no figura entre las principales opciones que trascendieron, entre las que aparecen Hernán Crespo, Gabriel Milito, Pablo Aimar y Diego Cocca.
Almeyda tiene además una historia muy particular con River. Fue jugador, capitán y posteriormente entrenador del club, cargo que asumió en 2011 después del descenso a la Primera B Nacional. En aquella temporada consiguió el ascenso y quedó ligado para siempre a uno de los momentos más difíciles de la historia del Millonario.
Actualmente, el Pelado se encuentra al frente de Monterrey, equipo que atraviesa su primer tramo de la temporada bajo su conducción y que tiene por delante la semifinal de la Leagues Cup ante América.
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