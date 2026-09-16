La locura de 500 millones por Lionel Messi: la oferta de Inter de Milán que rechazó sin abrir
Massimo Moratti, expresidente del club italiano, reveló el millonario intento por sacar a la Pulga del Barcelona en 2012 y contó la tajante respuesta que recibió del astro argentino.
El futuro de Lionel Messi está marcado por su presente en el Inter Miami, donde proyecta el tramo final de su carrera tras haber conquistado títulos en la MLS y con el horizonte puesto en su despedida de la Selección Argentina. Sin embargo, la historia del fútbol internacional pudo ser completamente distinta si en 2012 se concretaba uno de los pases más impactantes de todos los tiempos.
Massimo Moratti, histórico expresidente del Inter de Milán, sacó a la luz una revelación hasta ahora desconocida sobre el intento obsesivo que realizó el conjunto italiano para contratar al astro rosarino en su año más descollante, aquel en el que anotó la inolvidable cifra de 91 goles en un solo año natural.
Lionel Messi, la oferta millonaria del Inter y la negativa al Barcelona
Según detalló el propio dirigente, la entidad milanesa estaba dispuesta a desembolsar una cifra estratosférica para la época con tal de quedarse con el N°10. "Le hice una oferta a Messi por 500 millones de euros. En ese año, esa cifra era una locura. Envié a mi vicepresidente a Barcelona para negociar", confesó Moratti. En aquel momento, el plantel Nerazzurri contaba con una fuerte presencia argentina, con figuras de la talla de Javier Zanetti, Diego Milito, Esteban Cambiasso y Walter Samuel.
Pese a la magnitud de la propuesta económica, la respuesta del capitán argentino fue inmediata y contundente, demostrando el sentido de pertenencia que mantenía con la institución catalana. "Ni siquiera abrió la carta ni llegó a conocer la oferta. La rechazó sin saber los detalles", explicó el exmandatario.
En un contacto personal entre ambos, la respuesta del rosarino liquidó cualquier esperanza italiana. Messi le agradeció el interés, pero le dejó en claro que su único deseo en ese momento era retirarse en el Camp Nou y que se consideraba un futbolista intransferible. Años más tarde, los problemas institucionales del Barcelona forzaron su salida al PSG antes de su desembarco en Estados Unidos, pero aquella locura de 500 millones quedó marcada como el intento fallido más grande por romper su idilio blaugrana.
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