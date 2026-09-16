La locura de 500 millones por Lionel Messi: la oferta de Inter de Milán que rechazó sin abrir

En un contacto personal entre ambos, la respuesta del rosarino liquidó cualquier esperanza italiana. Messi le agradeció el interés, pero le dejó en claro que su único deseo en ese momento era retirarse en el Camp Nou y que se consideraba un futbolista intransferible. Años más tarde, los problemas institucionales del Barcelona forzaron su salida al PSG antes de su desembarco en Estados Unidos, pero aquella locura de 500 millones quedó marcada como el intento fallido más grande por romper su idilio blaugrana.