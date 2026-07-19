La locura por la Selección Argentina disparó el precio de las entradas y los pasajes a Nueva York

La escalada de precios también impactó en el valor de las entradas para la final que se disparó tanto en los canales oficiales como en el mercado de reventa, al punto de que algunos hinchas que ya tenían su ingreso asegurado comenzaron a evaluar vender sus tickets ante las importantes ofertas que reciben en las inmediaciones del estadio.

Pese a las cancelaciones, las demoras, la falta de transporte y los costos que no dejan de subir, miles de argentinos siguen haciendo todo lo posible por llegar a Nueva York, porque tanto tanto para los hinchas como para la Selección: cuando el objetivo está claro, rendirse nunca es una opción.