Reportan tres ataques cardiacos en la final de la Selección Argentina vs. España: dos muertos y uno internado

Un vecino de Monserrat de 67 años perdió la vida tras sufrir un paro cardíaco. El llamado de auxilio se recibió a las 18:40 desde la intersección de las calles Sarandí y Adolfo Alsina. Al momento de la llegada del personal médico, otras personas ya le practicaban maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Pese a que el personal del SAME continuó con los intentos de reanimación, no lograron revertir el cuadro y constataron su fallecimiento.