Maniobra magistral bajo la lluvia: cómo Franco Colapinto superó a Pierre Gasly en Interlagos

¿Qué dijo Franco Colapinto del duelo en pista con Gasly?

Al término de la competencia, el piloto de Pilar se refirió al duelo interno y al rendimiento general: “Venía un poco más rápido y lo pasé. Justo entramos a boxes porque había mucha lluvia. Fue una buena carrera aprovechando oportunidades, pero no maximizamos el momento de la parada”, señaló Colapinto, quien además remarcó que no recibió "ninguna instrucción de equipo en toda la carrera".

Pese a la lucidez de la maniobra, el fin de semana dejó sabor a poco dentro de la estructura de Enstone. Los problemas crónicos de fiabilidad y la falta de rendimiento del A526 bajo el agua volvieron a poner en aprietos a la escudería.

Flavio Briatore, jefe del equipo, admitió los inconvenientes: “Un final deceponsionante para un fin de semana en el que, en general, hemos rendido por debajo de lo esperado. Está claro que tenemos trabajo por delante para entender cómo sacar el máximo partido al coche en condiciones de lluvia, ya que ha sido un punto débil para nosotros este fin de semana”.