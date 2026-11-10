Maniobra magistral bajo la lluvia: cómo Franco Colapinto superó a Pierre Gasly en Interlagos
El pilarense de 23 años brilló con un sobrepaso en la pista mojada de Brasil: superó a su compañero antes de los pits y se quedó con el puesto 13° en Interlagos.
La repentina tormenta que azotó Interlagos a falta de diez giros para la bandera a cuadros alteró por completo el desarrollo del Gran Premio de Brasil. Con la pista anegada y todos los monoplazas calzados con compuestos blandos, la dirección de carrera obligó a un paso general por los pits para calzar neumáticos de lluvia.
En ese escenario caótico, Franco Colapinto protagonizó una arriesgada y brillante maniobra a bordo de su Alpine, descontándole casi dos segundos a su compañero Pierre Gasly para superarlo metros antes de la entrada a boxes. El giro 63 marcó el punto de quiebre cuando el box de la escudería francesa convocó a ambos pilotos de manera simultánea.
Aprovechando las complicaciones del francés con el piso resbaladizo, el argentino exprimió el potencial de su máquina en condiciones adversas y limpió la línea de sobrepaso metros antes del ingreso al pit lane. La posterior detención consolidó la ventaja interna: el equipo operó de manera impecable en 5.7 segundos para el argentino, mientras que el galo debió aguardar 11.7 segundos.
El resultado final posicionó a Colapinto en el 13° escalón, con una renta superior a los siete segundos sobre su compañero. Las cámaras a bordo reflejaron el enorme esfuerzo físico y técnico que debió realizar el pilarense para corregir la trayectoria del bólido en cada curva. La peligrosidad del asfalto mojado combinado con gomas desgastadas quedó en evidencia poco antes con el trompo protagonizado por el múltiple campeón Lewis Hamilton.
Por su parte, la cuenta oficial de la categoría en redes sociales hizo eco de la adrenalina del momento: "Sobrepaso a Gasly, casi toque con Kimi... ¡Colapinto y un ingreso a boxes mo-vi-di-to!", destacando el incidente con Kimi Antonelli en la salida de los boxes.
¿Qué dijo Franco Colapinto del duelo en pista con Gasly?
Al término de la competencia, el piloto de Pilar se refirió al duelo interno y al rendimiento general: “Venía un poco más rápido y lo pasé. Justo entramos a boxes porque había mucha lluvia. Fue una buena carrera aprovechando oportunidades, pero no maximizamos el momento de la parada”, señaló Colapinto, quien además remarcó que no recibió "ninguna instrucción de equipo en toda la carrera".
Pese a la lucidez de la maniobra, el fin de semana dejó sabor a poco dentro de la estructura de Enstone. Los problemas crónicos de fiabilidad y la falta de rendimiento del A526 bajo el agua volvieron a poner en aprietos a la escudería.
Flavio Briatore, jefe del equipo, admitió los inconvenientes: “Un final deceponsionante para un fin de semana en el que, en general, hemos rendido por debajo de lo esperado. Está claro que tenemos trabajo por delante para entender cómo sacar el máximo partido al coche en condiciones de lluvia, ya que ha sido un punto débil para nosotros este fin de semana”.
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