Fórmula 1: la decisión sobre el cierre de la temporada que define el calendario de Colapinto
La FIA confirmó que la Fórmula 1 cerrará la temporada 2026 en Qatar y Abu Dabi pese al conflicto en Medio Oriente; antes, Colapinto correrá en Las Vegas.
La Fórmula 1 despejó las dudas sobre el final de la temporada 2026. El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, confirmó que los Grandes Premios de Qatar y Abu Dabi se correrán en las fechas previstas, pese al conflicto bélico en Medio Oriente. Así quedan firmes las tres últimas carreras del año, que también incluyen la de Franco Colapinto con Alpine.
Ben Sulayem lo anunció con un posteo en Instagram: “Estamos listos”. El dirigente emiratí aseguró que la FIA está preparada para organizar dos fines de semana de carrera de primer nivel y un cierre espectacular del campeonato. Así descartó los rumores de las últimas semanas sobre posibles cambios en el calendario.
El CEO de la F1, Stefano Domenicali, ya se había mostrado optimista. En cambio, Max Verstappen había advertido que no le parecía conveniente correr en el Golfo con una guerra cerca. Según la fuente, el GP de MotoGP del último fin de semana en Lusail sirvió como prueba piloto y se corrió sin inconvenientes.
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El conflicto ya había alterado el calendario. En abril, la F1 suspendió los Grandes Premios de Arabia Saudita y Baréin. La carrera de Baréin se reprogramó y se terminó corriendo en Malasia a principios de octubre, pero la de Arabia Saudita no se recuperó. Por eso, el campeonato tendrá 23 carreras en lugar de las 24 previstas.
Cuándo corre Franco Colapinto: las tres últimas fechas de la Fórmula 1
La temporada cerrará con un triplete de carreras en fines de semana consecutivos:
- GP de Las Vegas: del jueves 19 al sábado 21 de noviembre.
- GP de Qatar: del 27 al 29 de noviembre, en el Circuito Internacional de Lusail.
- GP de Abu Dabi: del 4 al 6 de diciembre, en Yas Marina.
La carrera en Abu Dabi del domingo 6 de diciembre será la última del año para Colapinto y para el resto de la parrilla.
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