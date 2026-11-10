Fórmula 1: la decisión sobre el cierre de la temporada que define el calendario de Colapinto

Cuándo corre Franco Colapinto: las tres últimas fechas de la Fórmula 1

La temporada cerrará con un triplete de carreras en fines de semana consecutivos:

GP de Las Vegas: del jueves 19 al sábado 21 de noviembre .

del jueves al sábado . GP de Qatar: del 27 al 29 de noviembre , en el Circuito Internacional de Lusail .

del al , en el . GP de Abu Dabi: del 4 al 6 de diciembre, en Yas Marina.

La carrera en Abu Dabi del domingo 6 de diciembre será la última del año para Colapinto y para el resto de la parrilla.