La marca de la Selección Argentina tras la victoria ante Argelia: fue el segundo mejor debut en Mundiales
La Selección Argentina venció 3-0 a Argelia en el Mundial 2026 e igualó su segunda mejor presentación histórica en un debut mundialista.
La goleada por 3-0 de la Selección Argentina ante Argelia no solo significó arrancar el Mundial 2026 con el pie derecho para el conjunto campeón del mundo, sino que además quedó registrada como el segundo mejor debut de la Albiceleste en toda la historia de las Copas del Mundo.
El triunfo igualó la marca conseguida en Alemania 2006, cuando el seleccionado nacional derrotó 3-0 a Costa de Marfil en su presentación. Sin embargo, todavía quedó por detrás del estreno más contundente de todos: el 4-0 sobre Grecia en Estados Unidos 1994.
La particularidad es que ambas actuaciones ocurrieron en suelo norteamericano. Además, tanto en 1994 como en este Mundial hubo un gran protagonista ofensivo. Hace 32 años el héroe fue Gabriel Batistuta con un hat-trick, mientras que esta vez Lionel Messi se llevó todos los flashes con tres goles que ya forman parte de la historia del certamen.
Aquel encuentro disputado el 21 de junio de 1994 en Boston también quedó marcado por uno de los goles más recordados de Diego Armando Maradona. El capitán argentino selló la goleada con un zurdazo al ángulo tras una gran jugada colectiva junto a Fernando Redondo y Claudio Caniggia.
La actuación frente a Argelia dejó sensaciones muy diferentes a las de los últimos estrenos mundialistas. En Rusia 2018, Argentina había empatado 1-1 con Islandia, mientras que en Qatar 2022 sufrió la sorpresiva derrota por 2-1 ante Arabia Saudita antes de iniciar el camino hacia la consagración. Esta vez, el equipo dirigido por Lionel Scaloni mostró autoridad desde el inicio y encontró en Messi a su máxima figura. El capitán abrió el marcador con un golazo a los 16 minutos del primer tiempo y luego completó un hat-trick que desató la fiesta de los miles de argentinos presentes en Kansas City.
La noche también quedó marcada por varios hitos personales del rosarino. Con esta presentación alcanzó los 200 partidos con la camiseta de la Selección Argentina, llegó a los 16 goles en Copas del Mundo e igualó al alemán Miroslav Klose como máximo goleador histórico de los Mundiales.
Con el triunfo consumado, la Albiceleste lidera el Grupo J y ya pone la mira en su próximo compromiso frente a Austria, con el objetivo de seguir construyendo una defensa del título que comenzó de la mejor manera posible.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario