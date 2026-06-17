La marca de la Selección Argentina tras la victoria ante Argelia: fue el segundo mejor debut en Mundiales

La noche también quedó marcada por varios hitos personales del rosarino. Con esta presentación alcanzó los 200 partidos con la camiseta de la Selección Argentina, llegó a los 16 goles en Copas del Mundo e igualó al alemán Miroslav Klose como máximo goleador histórico de los Mundiales.

Con el triunfo consumado, la Albiceleste lidera el Grupo J y ya pone la mira en su próximo compromiso frente a Austria, con el objetivo de seguir construyendo una defensa del título que comenzó de la mejor manera posible.