La millonaria cifra con la que Chelsea tazó a Enzo Fernández: ¿se va después del Mundial 2026?
El equipo inglés tasó al campeón del mundo en una cifra cercana al récord británico tras sus dudas sobre el futuro luego de la copa del mundo.
Enzo Fernández puso en duda su continuidad en Chelsea y el club inglés ya le fijó un precio millonario. Tras la eliminación en Champions League ante el PSG, el mediocampista argentino dejó abierta la puerta a una salida luego del Mundial 2026, mientras crece el interés de gigantes europeos.
El futuro del volante en el equipo inglés comenzó a llenarse de interrogantes tras sus declaraciones luego de la dura eliminación en la Champions League. Los blues cayeron 3-0 ante PSG en Stamford Bridge y quedó afuera con un global de 8-2, en una serie que dejó fuertes repercusiones puertas adentro.
El mediocampista argentino, que fue reemplazado en el segundo tiempo y recibió críticas de los hinchas, no esquivó las preguntas sobre su continuidad y dejó una frase que encendió las alarmas: “No sé (qué será de su futuro). Ahora estoy pensando acá, quedan ocho partidos y la FA Cup. Después está el Mundial y después se verá. Vamos a ver”.
El precio que fijó Chelsea por Enzo Fernández en el mercado
Las declaraciones del campeón del mundo no pasaron inadvertidas en el club. Aunque desde el cuerpo técnico evitaron profundizar en el tema, en la prensa inglesa aseguran que Chelsea ya tomó una postura clara ante una posible salida.
Según trascendió, los Blues no tienen intención de vender al jugador, que tiene contrato vigente hasta junio de 2032. Sin embargo, en caso de recibir una oferta o que el futbolista presione para irse, el club exigiría una cifra que ronde el récord de transferencias en Inglaterra. Ese techo lo marcó recientemente el pase de Alexander Isak al Liverpool por 144 millones de euros, por lo que cualquier negociación por Enzo Fernández no bajaría de ese número.
Cuánto pagó Chelsea y qué clubes siguen a Enzo Fernández
La postura del club también se explica en la fuerte inversión que realizó para ficharlo. Tras el Mundial de Qatar 2022, Chelsea pagó 121 millones de euros al Benfica para quedarse con el mediocampista, en una de las transferencias más importantes de su historia.
Desde entonces, Enzo se consolidó como una pieza clave y despertó el interés de varios gigantes europeos. Equipos como Real Madrid, Atlético de Madrid y el propio PSG ya lo tuvieron en carpeta en distintas etapas. En este contexto, y con el Mundial 2026 en el horizonte, el futuro del argentino aparece abierto. Mientras tanto, Chelsea se cubre y deja en claro que solo lo dejará salir por una cifra histórica.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario