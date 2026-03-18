La millonaria cifra con la que Chelsea tazó a Enzo Fernández: ¿se va después del Mundial 2026?

Cuánto pagó Chelsea y qué clubes siguen a Enzo Fernández

La postura del club también se explica en la fuerte inversión que realizó para ficharlo. Tras el Mundial de Qatar 2022, Chelsea pagó 121 millones de euros al Benfica para quedarse con el mediocampista, en una de las transferencias más importantes de su historia.

Desde entonces, Enzo se consolidó como una pieza clave y despertó el interés de varios gigantes europeos. Equipos como Real Madrid, Atlético de Madrid y el propio PSG ya lo tuvieron en carpeta en distintas etapas. En este contexto, y con el Mundial 2026 en el horizonte, el futuro del argentino aparece abierto. Mientras tanto, Chelsea se cubre y deja en claro que solo lo dejará salir por una cifra histórica.