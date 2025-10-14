Saimon Bouabré, la joya de Francia que no jugará la semifinal del Mundial Sub-20: el motivo

Quién es Saimon Bouabré, la nueva joya del fútbol francés

Nacido en Saint-Étienne y de origen marfileño, Bouabré es considerado una de las grandes apariciones del fútbol francés. De chico practicó BMX, hip-hop y básquet, hasta que a los seis años se probó en el AS Saint-Étienne, donde comenzó su formación. Más tarde pasó por el SC Air Bel de Marsella y, en 2021, fue fichado por el AS Mónaco, donde se destacó en la Copa Gambardella y en las selecciones juveniles que disputaron la Euro y el Mundial Sub 17.

En 2024, apenas con cinco partidos en el primer equipo del Mónaco, aceptó la oferta del Neom FC, que pagó cerca de 10 millones de euros por su pase. En Arabia Saudita se afianzó rápidamente como titular, y su nivel ya despertó el interés de clubes europeos.

Su ausencia representa una baja sensible para Francia, que pierde a uno de sus jugadores más desequilibrantes justo en el tramo decisivo del torneo. El plantel lamenta la situación, mientras Bouabré deberá volver a concentrarse con su club en Medio Oriente, dejando atrás una actuación que lo había convertido en una de las revelaciones del Mundial.