Saimon Bouabré, la joya de Francia que no jugará la semifinal del Mundial Sub-20: el motivo
El mediocampista de 19 años, figura ante Noruega, fue obligado por el Neom FC a regresar a Arabia Saudita y se perderá la semifinal del Mundial Sub 20 ante Marruecos.
El seleccionado francés Sub 20 se prepara para enfrentar a Marruecos por un lugar en la final del Mundial de la categoría, pero lo hará sin una de sus grandes figuras: Saimon Bouabré. El mediocampista ofensivo de 19 años, pieza clave en la victoria ante Noruega, fue repescado por su club Neom FC de Arabia Saudita, que le prohibió continuar en el certamen.
La decisión sorprendió a todos dentro del plantel dirigido por Bernard Diomède, ya que Bouabré había sido determinante en los partidos de eliminación directa. En octavos de final brilló ante Japón, y en cuartos marcó dos goles frente a Noruega, siendo elegido mejor jugador del encuentro.
El conflicto se originó porque el Mundial Sub 20 no integra las fechas FIFA, por lo que los clubes no están obligados a ceder a sus futbolistas. Por esa razón, Bouabré ya se había perdido los tres primeros partidos de la fase de grupos —ante Nueva Caledonia, Sudáfrica y Estados Unidos— hasta recibir un permiso temporal para sumarse al plantel.
Sin embargo, tras la clasificación a semifinales, el Neom FC solicitó nuevamente su retorno inmediato. “Jugar con o sin él cambia las cosas. Esperaba que el club nos diera 24 horas más, pero sabía que no era sencillo. Siempre fui claro con Saimon: su club tiene prioridad”, reconoció el técnico Diomède, resignado.
Quién es Saimon Bouabré, la nueva joya del fútbol francés
Nacido en Saint-Étienne y de origen marfileño, Bouabré es considerado una de las grandes apariciones del fútbol francés. De chico practicó BMX, hip-hop y básquet, hasta que a los seis años se probó en el AS Saint-Étienne, donde comenzó su formación. Más tarde pasó por el SC Air Bel de Marsella y, en 2021, fue fichado por el AS Mónaco, donde se destacó en la Copa Gambardella y en las selecciones juveniles que disputaron la Euro y el Mundial Sub 17.
En 2024, apenas con cinco partidos en el primer equipo del Mónaco, aceptó la oferta del Neom FC, que pagó cerca de 10 millones de euros por su pase. En Arabia Saudita se afianzó rápidamente como titular, y su nivel ya despertó el interés de clubes europeos.
Su ausencia representa una baja sensible para Francia, que pierde a uno de sus jugadores más desequilibrantes justo en el tramo decisivo del torneo. El plantel lamenta la situación, mientras Bouabré deberá volver a concentrarse con su club en Medio Oriente, dejando atrás una actuación que lo había convertido en una de las revelaciones del Mundial.
