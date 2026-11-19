Quiénes son los jugadores de Boca que van por su primer título internacional
Boca juega la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro y solo Javier García, el tercer arquero, ya ganó un título internacional con el club.
Boca juega la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro el sábado 21 de noviembre en Barranquilla, y para casi todo el plantel será la primera vez. En el equipo de Rodolfo Arruabarrena hay campeones internacionales, pero solo uno ganó una copa internacional con la camiseta azul y oro: el tercer arquero, Javier García.
El arquero suplente, que se encuentra hace muchos años en el club, fue parte del equipo que ganó la Recopa Sudamericana 2008. Es un lazo con otra época del club, aunque hoy está lejos de pelear por un lugar en el equipo.
Los campeones internacionales del plantel de Boca
Otros jugadores ya ganaron títulos internacionales, pero con otras camisetas:
- Leandro Paredes: campeón del mundo en Qatar 2022, ganó las Copas América 2021 y 2024 y la Finalissima ante Italia, todo con la Selección Argentina.
- Miguel Merentiel: ganó la Copa Sudamericana 2020 y la Recopa 2021 con Defensa y Justicia, en el equipo de Hernán Crespo.
- Enner Valencia: ganó la Concachampions 2019/20 y la Campeones Cup 2018 con Tigres.
- Agustín Marchesín: ganó la Sudamericana 2013 con Lanús y la Copa América 2021 con la Selección. No va a estar en la final porque se recupera de una grave lesión ligamentaria.
El caso de Paredes es el más fuerte. El capitán tiene experiencia en finales del más alto nivel, pero todos sus títulos internacionales los ganó con la Selección. Ahora tiene la chance de conseguir uno con el club del que es hincha.
Dos jugadores ganaron torneos internacionales en juveniles. Lautaro Di Lollo fue campeón de la Libertadores Sub-20 y de la Intercontinental Sub-20 en 2023, las dos con Boca. Leandro Lozano ganó la Libertadores Sub-20 2018 con Nacional de Uruguay.
Un plantel que va por su primer título internacional con Boca
El contraste con los equipos de Carlos Bianchi, que tenían varios jugadores que ya habían ganado copas con el club, es evidente. En esta final no habrá casi nadie que pueda contar cómo se gana una copa internacional con Boca. El Xeneize, además, tiene otra final por delante: la de la Copa Argentina 2026 ante Platense, el miércoles 2 de diciembre.
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