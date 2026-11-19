Un plantel que va por su primer título internacional con Boca

El contraste con los equipos de Carlos Bianchi, que tenían varios jugadores que ya habían ganado copas con el club, es evidente. En esta final no habrá casi nadie que pueda contar cómo se gana una copa internacional con Boca. El Xeneize, además, tiene otra final por delante: la de la Copa Argentina 2026 ante Platense, el miércoles 2 de diciembre.