Boca viajó a Barranquilla con los 33 futbolistas del plantel profesional para la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, pero no todos van a estar el sábado a las 19:30 en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. La Conmebol permite un máximo de 23 jugadores en la planilla del partido, así que Rodolfo Arruabarrena tiene que dejar a diez afuera.