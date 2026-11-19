Boca vs. Atlético Mineiro: los 10 jugadores que quedaron afuera de la lista para la final
Boca viajó con 33 futbolistas para la final de la Sudamericana, pero la Conmebol solo admite 23 en la planilla: lesionados, dudas y los que pelean un lugar.
Boca viajó a Barranquilla con los 33 futbolistas del plantel profesional para la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, pero no todos van a estar el sábado a las 19:30 en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. La Conmebol permite un máximo de 23 jugadores en la planilla del partido, así que Rodolfo Arruabarrena tiene que dejar a diez afuera.
Boca vs. Atlético Mineiro: los 33 futbolistas que viajaron para la final
- Arqueros: Álvaro Montero, Leandro Brey, Javier García y Agustín Marchesín.
- Defensores: Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Matías Satas, Nicolás Figal, Facundo “Jagger” Herrera, Marco Pellegrino, Ayrton Costa, Lautaro Blanco y Malcom Braida.
- Mediocampistas: Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Camilo Rey Domenech, Tomás Belmonte, Rodrigo Battaglia, Williams Alarcón, Alan Velasco, Joaquín Ruiz, Carlos Palacios, Ángel Romero y Tomás Aranda.
- Delanteros: Milton Giménez, Sebastián Villa, Leonel Flores, Miguel Merentiel, Enner Valencia, Adam Bareiro y Rodrigo Bacidalupe.
IMPORTANTE: Boca y Atlético Mineiro se cruzaron en un aeropuerto: el tenso duelo de hinchadas
El primer filtro lo ponen las lesiones. Agustín Marchesín viajó con problemas físicos, según coinciden varios medios, y lo mismo se informó sobre Matías Satas. Los dos están en distintas etapas de recuperación. En el caso de Adam Bareiro, también tiene algunos inconvenientes que lo complican. Además, Milton Giménez y Joaquín Ruiz tampoco estarían disponibles por la misma razón.
Los futbolistas que recuperó Rofoldo Arruabarrena para la final
Las novedades buenas llegaron en la previa. Lautaro Blanco, que tenía una sobrecarga muscular, y Milton Delgado, que sufría un esguince grado 1 en la rodilla derecha, ya entrenan con normalidad. Rodrigo Battaglia volvió a las tareas con el grupo después de varios días de trabajo diferenciado.
La probable formación es con Montero; Lozano, Di Lollo, Herrera, Blanco; Ascacíbar, Paredes, Delgado; Velasco (o Aranda/Flores); Villa y Merentiel. Boca busca cortar una racha de 18 años sin títulos internacionales.
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