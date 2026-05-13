Dolor en la NBA: murió Jason Collins, el jugador que rompió barreras al declararse homosexual

“Soy un pívot de la NBA de 34 años. Soy negro. Y soy gay”, fue la frase elegida como título de aquella publicación que tuvo repercusión mundial y abrió un debate sin precedentes dentro del deporte profesional. Su decisión fue considerada un acto de enorme valentía y terminó convirtiéndose en un símbolo de lucha por la diversidad, la inclusión y la igualdad dentro de un ámbito históricamente conservador.

Durante su carrera profesional, Collins disputó trece temporadas en la NBA y vistió las camisetas de New Jersey Nets, Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves, Atlanta Hawks, Boston Celtics, Washington Wizards y Brooklyn Nets. Si bien nunca fue una superestrella desde lo estadístico, sí logró ganarse el respeto de compañeros, entrenadores y dirigentes por su profesionalismo y liderazgo dentro del vestuario.

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A finales de 2025, el propio ex jugador había contado públicamente que le habían diagnosticado glioblastoma en grado 4 y que se encontraba atravesando un tratamiento intensivo. Desde entonces, distintas figuras de la NBA le habían manifestado públicamente su apoyo.

Tras conocerse la noticia de su muerte, múltiples franquicias y referentes históricos de la liga expresaron su dolor. Boston Celtics lo recordó como “un pionero en la NBA y en el deporte profesional”, mientras que Brooklyn Nets destacó no solo su valentía sino también su calidad humana. “Quienes convivieron a diario con Jason lo conocían no solo como un competidor, sino como una persona genuinamente amable y considerada, capaz de unir a la gente”, señalaron desde la organización.

También habló Jason Kidd, actual entrenador de Dallas Mavericks y ex compañero suyo en los Nets. “Esto duele. Jason Collins fue un pionero. Tenía un coraje como nunca he visto. Fue un compañero de equipo increíble. Quienes lo conocieron tuvieron la suerte de poder llamarlo amigo”, expresó emocionado.