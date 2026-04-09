La nueva Bombonera toma forma: la reforma que busca cambiar la experiencia del hincha

boca bombonera

En cuanto a la altura, el proyecto contempla una estructura que alcanzará los 40 metros, una dimensión que permite establecer comparaciones con escenarios emblemáticos de Europa. Por ejemplo, se encuentra en línea con el Camp Nou y se aproxima a las alturas del Allianz Arena y el Santiago Bernabéu, dos de los estadios más modernos del continente.

Además de las obras estructurales, se prevén mejoras en la experiencia general del hincha, como nuevos espacios gastronómicos, la incorporación de tecnología y la renovación de accesos. Entre ellas, se destaca la instalación de una pantalla LED de gran tamaño en el ingreso principal, que buscará modernizar la imagen del estadio. Con todos estos cambios, el club de la Ribera apunta a dar un salto de calidad en su infraestructura sin perder la esencia que caracteriza a la Bombonera. Un desafío ambicioso que combina tradición e innovación, con la mirada puesta en el futuro.