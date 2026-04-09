La nueva Bombonera toma forma: la reforma que busca cambiar la experiencia del hincha
Boca avanza con su ambicioso proyecto de ampliación, que incluye mejoras en la visibilidad y una comparación directa con los grandes estadios de Europa.
El proyecto de ampliación de la Bombonera continúa dando pasos firmes y empieza a mostrar detalles concretos que ilusionan a los hinchas de Boca. Mientras el equipo compite en el plano internacional, la dirigencia avanza con una iniciativa que apunta a transformar el estadio Alberto J. Armando en un escenario moderno, con mayor capacidad y mejores condiciones para el público.
Uno de los avances más recientes tiene que ver con la formalización del ingreso del proyecto ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), un paso clave para la construcción de nuevas estructuras que permitirán optimizar la circulación de los espectadores. Entre ellas, se destacan cuatro torres y puentes peatonales que facilitarán el acceso y la movilidad en los alrededores del estadio.
Pero más allá de la infraestructura, uno de los aspectos centrales del plan es la mejora en la visibilidad, según contó el periodista Federico Cristofanelli para Infobae. Para ello, se realizó un estudio técnico conocido como isóptica, que analiza la disposición de las tribunas y las butacas con el objetivo de garantizar que todos los espectadores tengan una visión clara del campo de juego. Este sistema contempla variables como la distancia, el ángulo de visión, la altura de cada fila y la pendiente de las gradas.
Así será la nueva modificación que sufrirán las tribunas de la Bombonera
Las zonas más desafiantes en este sentido son las tribunas populares bajas, ubicadas muy cerca del campo. Allí se proyectan modificaciones importantes: se ajustará la inclinación, se eliminarán ciertas curvaturas y se reducirán los espacios intermedios para mejorar la visual. Además, estas reformas permitirán aumentar la capacidad, sumando aproximadamente 1.500 lugares en cada una de estas tribunas.
El plan integral también incluye la construcción de una cuarta bandeja, la ampliación de sectores preferenciales y la reconfiguración de palcos, con el objetivo de alcanzar una capacidad total cercana a los 80 mil espectadores. Esta cifra colocaría a la Bombonera en un nivel comparable con grandes estadios del mundo.
En cuanto a la altura, el proyecto contempla una estructura que alcanzará los 40 metros, una dimensión que permite establecer comparaciones con escenarios emblemáticos de Europa. Por ejemplo, se encuentra en línea con el Camp Nou y se aproxima a las alturas del Allianz Arena y el Santiago Bernabéu, dos de los estadios más modernos del continente.
Además de las obras estructurales, se prevén mejoras en la experiencia general del hincha, como nuevos espacios gastronómicos, la incorporación de tecnología y la renovación de accesos. Entre ellas, se destaca la instalación de una pantalla LED de gran tamaño en el ingreso principal, que buscará modernizar la imagen del estadio. Con todos estos cambios, el club de la Ribera apunta a dar un salto de calidad en su infraestructura sin perder la esencia que caracteriza a la Bombonera. Un desafío ambicioso que combina tradición e innovación, con la mirada puesta en el futuro.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario