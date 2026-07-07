A qué hora se juega hoy Selección Argentina vs. Egipto
La Selección Argentina juega este martes en Atlanta Stadium ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.
Tras la sufrida clasificación ante Cabo Verde, y con el objetivo de continuar en la defensa de la corona, la Selección Argentina enfrenta este martes a Egipto en el marco del choque de octavos de final de la Copa Mundial 2026 de la FIFA.
El partido se juega en el Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium), con arbitraje del francés François Letexier y televisación de Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+ y Disney+. El ganador enfrentará en cuartos de final al vencedor de Colombia vs. Suiza, que juegan más tarde.
Con mayoría de encuentros por la tarde y noche en la triple sede de Estados Unidos, México y Canadá, el encuentro de este martes llega en un horario atípico y que complica a más de uno en la Argentina, entre compromisos laborales o clases escolares.
A qué hora se juega Selección Argentina vs. Egipto por el Mundial 2026
El partido de la Selección Argentina ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 se juega desde las 13 horas de la Argentina. Se tratará del encuentro más temprano para el conjunto nacional en este certamen.
Además, a partir de cuartos de final, los horarios serán a las 16, 17, 18 y 22 horas. Ya no se jugará tan temprano.
Pronóstico para Selección Argentina vs. Egipto: la previa y el Fan Fest
A pesar de la absoluta comodidad interna, los simpatizantes que asistan al Fan Fest o permanezcan en las inmediaciones sin ingresar a la cancha deberán tomar fuertes precauciones. El pronóstico meteorológico advierte que, durante el mediodía de Atlanta, la temperatura se ubicará en torno a los 32 °C, pero la sensación térmica superará los 33 °C debido a la agobiante humedad relativa.
Por este motivo, se recomienda el uso constante de protección solar (el índice UV será de 9, considerado muy alto), abundante hidratación con agua fresca y vestimenta liviana. Además, existe un 20 % de probabilidad de lluvias aisladas que podría manifestarse al finalizar el encuentro, momento en que la sensación térmica rozaría unos sofocantes 37 °C en el exterior.
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