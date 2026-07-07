A qué hora se juega hoy Selección Argentina vs. Egipto

Pronóstico para Selección Argentina vs. Egipto: la previa y el Fan Fest

A pesar de la absoluta comodidad interna, los simpatizantes que asistan al Fan Fest o permanezcan en las inmediaciones sin ingresar a la cancha deberán tomar fuertes precauciones. El pronóstico meteorológico advierte que, durante el mediodía de Atlanta, la temperatura se ubicará en torno a los 32 °C, pero la sensación térmica superará los 33 °C debido a la agobiante humedad relativa.

Por este motivo, se recomienda el uso constante de protección solar (el índice UV será de 9, considerado muy alto), abundante hidratación con agua fresca y vestimenta liviana. Además, existe un 20 % de probabilidad de lluvias aisladas que podría manifestarse al finalizar el encuentro, momento en que la sensación térmica rozaría unos sofocantes 37 °C en el exterior.